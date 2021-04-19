مياه الشرب بالشرقية تحرر 15 محضرا وتغيير 30 عدادا مخالفا خلال حملة مكبرة

الشرقية - إيمان مهنى

أكد اللواء شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية ، أنه تم تشكيل لجان من القطاع التجارى بفرع الشركة بمركز ومدينة أبو كبير للمرور والتفتيش على المشتركين بعدد من القرى لتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة التى يلجأ إليها البعض هروباً من إتباع الإجراءات القانونية ، أو لسرقة المياه ، أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحى دون سداد المستحقات ، إيماناً بأهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقاً لمبدأ العدالة فى الحصول على كافه الخدمات بصوره قانونية.

وأفاد بيان شركة مياه الشرب، أن أعمال اللجان أسفرت عن حصر التراكمات بعدادات المشتركين تمهيدا لجدولتها وتحصيله ا، تحرير 15 محضرا للمشتركين المخالفين لشروط التعاقد، تغيير 30 عدادا معطلا واستبدالها بعدادات مسبقة الدفع ، تحصيل المتأخرات من بعض المشتركين.

ناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى المواطنين ، بضرورة التعاقد بشكل قانونى وسداد المتأخرات وعدم التجاوز وكذلك الإبلاغ حال وجود أى مخالفات عبر قنوات التواصل من خلال أرقام الخط الساخن الموضحة:

هاتف أرضى 125 / محمول 01205502098 / واتس اب 01205502086 / ، مؤكداً أن تلك المخالفات تحَمِّل الشركة عبئاً ثقيلاً وتستنزف طاقتها ومواردها ، وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات .