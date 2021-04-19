مقتل 19 شخصا في هجوم شنه مسلحون على قرية بالنيجر

وكالات

قُتل ما لا يقل عن 19 شخصا في النيجر إثر هجوم على قرية كوغورو، في منطقة تيلابيري (غرب) بالقرب من مالي، وفق ما ذكرت السلطات المحلية.

وقال مسؤول في بلدية ديسا التي تدير كوغورو لوكالة "فرانس برس": "أحصينا حتى الآن 19 جثمانا وجرح اثنان خلال هذا الهجوم الذي شنه على كوغورو مسلحون وصلوا على متن دراجات نارية".

وأوضح المسؤول أن "قطّاع الطرق وجدوا (في بداية الأمر) أشخاصا في المقبرة قدموا للتشييع وقتلوا تسعة أشخاص على الفور"، وبعد ذلك قام المهاجمون الذين لم يتم تحديد هويتهم وعددهم "بدخول القرية وأطلقوا النار على كل شخص صادفوه".

وأشار إلى أنه تم العثور على جثة الضحية التاسعة عشرة ودُفنت صباح الأحد.

وتتعرض منطقة تيلابيري الواقعة عند تخوم النيجر ومالي وبوركينا فاسو بانتظام لهجمات المتطرفين المسلحين.

وازدادت الهجمات على المدنيين منذ بداية العام في النيجر حيث قتل أكثر من 300 شخص في ثلاث موجات من الهجمات على قرى ومخيمات في غرب البلاد عند الحدود مع مالي.

ووقع آخر هذه الهجمات الواسعة في 21 مارس في منطقة تاهوا الصحراوية (بالقرب من الحدود مع مالي) وأسفر عن مقتل 141 في ثلاث قرى للطوارق ومعسكرات مجاورة.