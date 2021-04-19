مطرانية الأقباط الكاثوليك بالمنيا: عودة الاحتفالات مع مراعاة الإجراءات الاحترازية

أعلنت مطرانية المنيا للأقباط الكاثوليك فى بيان لها، الاستجابة لرغبة كثير من أفراد شعب الكنيسة بعدم الحرمان من الاحتفالات بأسبوع الآلام وعيد القيامة، الذى يمثل أهمية كبيرة، عن عودة الاحتفالات بالقداسات وكذلك الاحتفالات بقداس أحد الشعانين وأسبوع الآلام والجمعة العظيمة وقداس عيد القيامة المجيد، مع مراعاة أقصى درجات الإجراءات الاحترازية ويمنع من الدخول من يخالفها على أن تتحمل كل راعية المسئولية تماما.

وأضاف البيان أن المطرانية تعتذر عن أى استقبالات رسمية يوم عيد القيامة المجيد مع استمرار إغلاق قاعات العزاء وكذلك الصلاة على المنتقلين بمرض كورونا فى فناء الكنيسة، مضيفا أن صلوات الإكليل تقتصر على أسرة العروسين فقط مع حضور 20فردا من أقارب العروسين.

وشدد البيان على انصراف المؤمنين عقب الانتهاء من الصلوات وعدم الوقوف فى فناء الكنيسة، وكذلك استمرار تعليق جميع الأنشطة والخدمات والمؤتمرات والرحلات حتى اشعار اخر، مضيفا تنفيذ هذا القرار بدءا من الخميس القادم.