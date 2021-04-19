مصرع شاب بطعنة نافذة فى الرقبة إثر الإعتداء عليه بسلاح أبيض في بورسعيد

بورسعيد _ محمد عزام

لقي شاب مصرعه، إثر إصابته بطعنة نافذة فى الرقبة بعد الإعتداء عليه بسلاح أبيض، في تقاطع شارعي القليوبية والزاوية، بنطاق حي العرب، في محافظة بورسعيد.

وتلقت طوارئ الصحة ببورسعيد، إشارة بوصول شاب يبلغ من العمر 30 سنة، مصابا وفى حالة سيئة نتيجة الإعتداء عليه بسلاح أبيض.

وصل المذكور، بمعرفة الأهالى يعانى من نزيف شديد من شريان العنق نتيجة طعنتين، وقام الفريق الطبي بمحاولة إنقاذ الحياة وتقديم الإسعافات اللازمة إلا أنه فقد حياته أثناء التعامل معه.

تم التحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على ملابسات الواقعة والعرض على الطب الشرعي.