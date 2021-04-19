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مشروعات فنية وثقافية ضمن "حياة كريمة" لإحياء الهوية ودعم الثقافة بالمحافظات

الإثنين، 19 أبريل 2021 11:57 م
مشروعات فنية وثقافية ضمن "حياة كريمة" لإحياء الهوية ودعم الثقافة بالمحافظات جانب من الاجتماع
كتب مدحت وهبة

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عقدت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اجتماعا مع آية عمر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، ورئيس قطاع التنمية المتكاملة، وذلك فى حضور عدد من قيادات وزارة الثقافة، لمناقشة خطة العمل المشترك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى تأتى برعاية الرئيس السيسى.

وأكدت مؤسسة حياة كريمة فى بيان، أن وزيرة الثقافة أطلعت على بعض الدراسات والبيانات الخاصة بمبادرة "حياة كريمة "فى القرى المستهدف تنفيذ مجموعة من المشروعات الثقافية بها.

وتابعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أن مبادرة "حياة كريمة" تعكس اهتمام الدولة بأبنائها فى مختلف ربوع مصر، مشيرة أنها إحدى الخطوات التى تساهم فى التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية والارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى والبيئى للأسر المستهدفة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى.

وأضافت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أنه جارى إعداد مجموعة من المشروعات الفنية والثقافية والمعرفية المتنوعة الهادفة إلى إحياء وتعزيز الهوية المصرية ودعم الدور الثقافى بالمحافظات، وتحقيق العدالة الثقافية من خلال الوصول بالمنتج الثقافى إلى كافة أنحاء الوطن منها كشك الكتاب - المسارح المتنقلة - حكاية شارع - عاش هنا - ابدأ حلمك ومسرح المواجهة والتجوال إلى جانب افتتاح فصول للموهوبين من طلاب المدارس لاكتشاف وتبنى النابغين منهم ورعايتهم.

 

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