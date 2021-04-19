مرور أول قطار من مكان حادث انقلاب قطار طوخ بعد إصلاح خط السكة الحديد

القليوبية إبراهيم سالم

عادت حركة قطارات السكة الحديد بمحافظة القليوبية، لوضعها الطبيعى، عقب إصلاح شريط السكة الحديد الذى وقع عليه حادث الأمس نتيجة انقلاب قطار طوخ حيث مر أول قطار منذ لحظات من مكان الحادث عقب عملية الإصلاح واستبدال القضبان بقضبان جديدة مع الإستمرار فى كافة الإجراءات الخاصة بالأمن والسلامة مع فرض كردون أمنى بالمنطقة.

أعلن الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى لمستشفيات بنها الجامعى خروج أكثر من30 حالة من مستشفى بنها الجامعى من ضحايا قطار طوخ بعد تماثلهم للشفاء مشيرا إلى ان المستشفى بها كافة المستلزمات الطبيبة بالاضافة إلى أن بنك الدم ممتلئ وكل الطاقم الطبى يبذل قصارى جهده لتقديم الرعاية الصحية .

ومن جانبه أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، استقبال 65 حالة ما بين بسيطة ومتوسطة وحرجة لمصابى حادث قطار طوخ، موضحا أن مستشفيات بنها الجامعية قدمت الخدمات الطبية لجميع المصابين فى الوقت المناسب، وخرج حوالى 20 حالة، وكانت معظم الحالات كدمات وسحجات، وباقى المصابين يتم تقديم الخدمات العلاجية لهم، كما سيتم إجراء جراحتين خطيرتين، مؤكدا أن المستشفى لم تستقبل أى وفيات.

فيما أكد الدكتور عمرو الدخاخنى، المدير التنفيذى لمستشفيات بنها الجامعية، أن حالة المصابين فى حادث قطار طوخ مستقرة ، مضيفا أن هناك عدد كبير من المواطنين توجهوا للمستشفى للتبرع بالدم وتقديم المساعدة للمصابين ، موضحا أن كلا من وزراء الصحة والتعليم العالى والتضامن الاجتماعى للإطمئنان على المصابين .

وأضاف الدخاخنى، أن المستشفى قامت بتقديم كافة الخدمات الطبية للمصابين، موضحا أن المصابين حاليا تحت الملاحظة ويتم المرور عليهم بصفة دورية ، ويتم عمل تقارير لرفعها ، لوزير التعليم العالى، موضحا أن من تتحسن حالته يتم خروجه فورا من المستشفى .

كان اليوم السابع فد نشر أمس بيانا عن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، استقبال 65 حالة ما بين بسيطة ومتوسطة وحرجة لمصابى حادث قطار طوخ، موضحا أن مستشفيات بنها الجامعية قدمت الخدمات الطبية لجميع المصابين فى الوقت المناسب، وخرج حوالى 20 حالة، وكانت معظم الحالات كدمات وسحجات، وباقى المصابين يتم تقديم الخدمات العلاجية لهم، كما سيتم إجراء جراحتين خطيرتين، مؤكدا أن المستشفى لم تستقبل أى وفيات.