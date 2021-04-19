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مروحية تابعة لوكالة ناسا تحلق لأول مرة فى أجواء كوكب المريخ

الإثنين، 19 أبريل 2021 01:21 م
مروحية تابعة لوكالة ناسا تحلق لأول مرة فى أجواء كوكب المريخ كوكب المريخ
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن مروحية تابعة لوكالة ناسا تحلق لأول مرة فى أجواء كوكب المريخ.

 

وفى وقت سابق أعلنت وكالة ناسا أنها أعادت تحديد موعد أول رحلة لطائرة هليكوبتر Ingenuity على سطح المريخ إلى 19 أبريل، وشهدت المروحية التى تزن أربعة أرطال والتى وصلت إلى المريخ فى 18 فبراير مع عربتها الجوالة الأم المثابرة، تأجيل أول رحلة لها عدة مرات، وكانت قد لامس سطح المريخ فى 4 أبريل، وخضعت لاختبارات وعمليات سحب واجتازت أول اختبار لاستقلالها عن المثابرة وفقا لما نقله موقع the verege.

 

كان من المقرر أن تقوم المركبة بالرحلة فى 11 أبريل، لكن فى نهاية الأسبوع الماضى قالت وكالة ناسا أن البيانات من اختبار الدوار عالى السرعة أظهرت أن تسلسل الاختبار انتهى مبكرًا، حيث حاول كمبيوتر Ingenuity التبديل من وضع ما قبل الرحلة إلى وضع الطيران وعانت المروحية "الإبداع" من خلل بسيط فى البرامج.


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