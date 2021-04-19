مركز التنبؤ يتوقع سقوط أمطار خفيفة على أجزاء من جنوب سيناء ووسط الصعيد الأربعاء

كتبت ــ أسماء نصار

تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، وخرائط الأمطار على مصر العربية إلى احتمال سقوط أمطار خفيفة الأربعاء على أجزاء من جنوب سيناء ووسط الصعيد.



وتبدأ درجات الحرارة اليوم فى انخفاضها على مناطق الساحل الشمالى الغربى جهة محافظة مطروح حيث يسود طقس معتدل نهارًا، يبقى حار على باقي المناطق الساحلية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء، على أن يمتد انخفاض الحرارة ليلًا حتى الإسكندرية ليكون الطقس مائل للبرودة هناك، بالإضافة لمناطق محافظة مطروح، ومعتدل على باقى الأنحاء.



وتظهر تشكيلات من السحب المرتفعة تعبر سماء أغلب مناطق الجمهورية، تزداد كمياتها وتحجب أشعة الشمس أحيانًا.



وتكون الرياح معتدلة الى نشطة تثير الرمال على أجزاء من الصعيد والمناطق الداخلية من الشمال، بينما تكون قوية على المناطق الداخلية لمحافظة مطروح تصل لمستوى العاصفة الرملية، يمتد ذلك فى وقت متأخر من الليل إلى الوادى الجديد.



أما حالة البحرين فيكون البحر الأحمر معتدلًا، ويضطرب البحر المتوسط قبالة الساحل الشمالى الغربى، يعتدل فى باقى مناطقه على أن يميل للاضطراب في وقت متأخر من الليل.