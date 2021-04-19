محكمة أرجنتينية تأمر بفتح المدارس فى بوينس آيريس رغم ارتفاع إصابات كورونا

فاطمة شوقى

قضت محكمة في مدينة بوينس آيرس، بإعادة الدراسة في المدارس في العاصمة الأرجنتينية، والذى جاء بموجب مرسوم رئاسي لوقف عدوى كورونا، عندما تقترب البلاد من 60 ألف حالة وفاة.

وأشارت صحيفة "باخينا 12" الأرجنتينية، إلى أن الحكم جاء رداً على استئنافين من منظمات الآباء وبدعم من رئيس البلدية المعارض للحكومة الوطنية، هوراسيو رودريجيز لاريتا، الذي رفع القضية أمام المحكمة العليا الجمعة الماضية، على الرغم من أن هذه المحكمة لم يتم النظر فيها بعد.

استجابة لحكم المحكمة، أعلنت نقابات المعلمين والأساتذة إضرابًا يبدأ يوم الاثنين، عندما كان من المقرر أن تبدأ الفصول الدراسية عن بعد.

وكان السبات الماضى شهد احتجاجات للمعارضة للمطالبة بعدم مقاطعة الدروس وجهًا لوجه ، بينما كانت هناك دعوات لـ "العناق" في مدارس بوينس آيرس الخاصة يوم الاثنين.

وقال وزير العدل مارتن سوريا على تويتر ""المدعي العام والقضاة وحكومة المدينة يجب أن يكونوا مسؤولين عن العواقب الصحية لهذا الإجراء"، مضيفا "يعتزم إجراء صحي للحكومة الوطنية أن يتم تعليقه من قبل عدالة بوينس آيرس ، وهي سلطة قضائية محلية ، ومن الواضح أنها غير مؤهلة لحل القضايا الفيدرالية. هذا القرار القانوني لديه تفسير واحد فقط وهو سياسي".

أعلن الرئيس ألبرتو فرنانديز الاسبوع الماضى تعليق الدروس وجهًا لوجه من اليوم الاثنين ولمدة أسبوعين في منطقة العاصمة بوينيس آيريس والمنطقة المحيطة ، حيث يعيش ثلث 45 مليون أرجنتيني ، من بين تدابير صحية آخرى منها حظر التجول.

ونمت العدوى بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة بينما غرف العناية المركزة 74.3 ٪ من سعتها، وسجلت البلاد أمس الأحد 19119 إصابة جديدة في الـ 24 ساعة الماضية لتصل إلى إجمالي 2.69 مليون حالة و 59228 حالة وفاة بسبب كوفيد -19.