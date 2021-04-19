محافظ سوهاج يعقد اجتماعا للوقوف على مستجدات مواجهة "كورونا"

سوهاج محمود مقبول

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اجتماعا للوقوف على مستجدات الوضع بالنسبة لفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات والقرارات الهامة في هذا الشأن، بحضور الدكتور أسامة رشاد المستشار الطبي للمحافظة، والدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور حمدي سعد المدير التنفيذي لمستشفيات سوهاج الجامعية، والدكتور محمود فهمي نقيب الأطباء بسوهاج، وعدد من قيادات مديرية الصحة، ومديري مستشفيات العزل والفرز، وأحمد المدني مدير مصنع الأكسجين بحي الكوثر.

وأكد "الفقي" خلال الاجتماع على دعمه الكامل للقطاع الطبي بالمحافظة، وتوفير كافة سبل الدعم لجميع أعضاء المنظومة من أطباء و تمريض، وفنيين في حربهم ضد فيروس كورونا المستجد خاصة مع بداية الموجة الثالثة.

وناشد محافظ سوهاج المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار الفيروس، وارتداء الكمامات الواقية، خاصة في الأماكن العامة، ووسائل المواصلات، للحفاظ على سلامتهم، لافتا إلى تكثيف الحملات الرقابية والتفتيش، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.