محافظ دمياط: بحث آليات إنشاء مجمع للمصالح بقرية تفتيش ثان ضمن "حياة كريمة"

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، جولة تفقدية بعدد من قرى مركز كفر سعد لمتابعة مستجدات الموقف الخاص بمشروعات المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى والمقرر تنفيذها بعدد28 قرية بإجمالى 219 تابع بكفر سعد.

رافقها خلالها إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والمهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى والدكتور عثمان شعلان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد والمهندسة أميمة متولى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والمهندسة جيهان حسين مدير عام منطقة هيئة الأبنية التعليمية وممثل جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط ومنسق مشروعات حياة كريمة.

تابعت المحافظ الأعمال الجارية بمشروع إنشاء محطة رفع صرف صحى بقرية تفتيش ثان وكذا عمليات مد وتدعيم شبكات الصرف الصحى بطول 205 كم هنالك، إذ تم تنفيذ ما يقرب من 130 متر، حيث من المقرر ربط محطة رفع صرف صحى تفتيش ثان بمحطة معالجة المحمدية.

وبذات القرية وخلال تجولها بها للوقوف على جميع الاحتياجات لإنشاء قرية نموذجية وفقًا لما يستهدفه المخطط، بحثت محافظ دمياط آليات إنشاء مجمع للمصالح يضم كافة الجهات الخدمية، وكذا رفع كفاءة مركزى طب الأسرة والشباب هنالك.

وواصلت الدكتورة منال عوض جولتها بمتابعة الأعمال النهائية بمدرسة رزق عوض النشار للتعليم الأساسى بقرية كفر شحاتة إذ تتكون من دور أرضى و4 أدوار علوية بإجمالى 32فصل دراسى، حيث من المقرر الانتهاء من جميع الأعمال بالمدرسة خلال شهر، كما تابعت أيضًا العمليات الإنشائية بالمدرسة الإعدادية بقرية دار السلام والتى تجرى على قدم وساق لإنشاء صرح تعليمى جديد وفقًا لأعلى المعايير الخاصة بهذه المنشآت.

وتفقدت محافظ دمياط مشروع توسعات المرحلة الثانية بمحطة مياه كفر سليمان بطاقة 1200ل/ث بإجمالى 24 مرشح، إذ يغطى المشروع احتياجات مركز ومدينة كفر سعد وبعض المناطق بمياه الشرب، كما سيتم الانتهاء من كافة الأعمال به خلال ثلاثة أشهر، وقامت أيضًا بالمرور على المشروع الذى تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتنفيذه لمد وتدعيم شبكات الصرف الصحى ومياه الشرب بقرية اللوزى، إذ استمعت إلى شرح مفصل عن مراحل ومحاور التنفيذ.

وفى سياق متصل أكدت الدكتورة منال عوض أن المحافظة تضع هذا المشروع القومى العملاق على رأس الاولويات وفقًا لتكليفات رئيس الجمهورية، منوهة إلى أنه يتم العمل طبقًا لخطة محددة بالتنسيق مع كافة الجهات، كما وجهت بالإسراع فى المعدلات التنفيذية لكافة الأعمال المدرجة بالمبادرة لتنفيذ قرى نموذجية بما يحقق أهداف التنمية الشاملة وقدرات البنية الأساسية والتحتية من كافة الجوانب لمواكبة الجهود التنموية التى تشمل كافة القطاعات بالدولة.