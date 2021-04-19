محافظ الغربية يستعرض نسب تنفيذ المشروعات بمبادرة "حياة كريمة"

الغربية - فريق المحافظات

أكد الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، أن المحافظة سخرت كافة الإمكانيات المادية والبشرية من أجل تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير قرى الريف المصرى، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عُقِدَ صباح اليوم لمناقشة تطوير قريتى نهطاى وتفهنا العزب ضمن أعمال المبادرة الرئاسية، وذلك بحضور اللواء حسين الجندى السكرتير العام ، نجوى العشيرى السكرتير العام المساعد والمشرف على وحدة حياة كريمة، مسئولى جهاز تعمير الساحل الشمالى، الدكتورة زينب سامى منسق حياة كريمة بالغربية، أعضاء وحدة حياة كريمة بالمحافظة ورؤساء المصالح الحكومية والشركات المشاركة فى أعمال المبادرة.

وأكد الدكتور رحمى، أن الدولة اختارت قريتين من ضمن 54 قرية بمركز زفتى لتكونا نموذجًا لباقى القرى، حيث سيتم إنهاء أعمال البنية التحتية فى يونيو القادم تمهيدًا لتنفيذ باقى الأعمال، كما أكد المحافظ أنه فى ما يخص "سكن كريم" فقد تم عمل حصر للفئات المستهدفة فى القريتين من خلال اللجان الفنية المختصة وفقًا لمعايير الاستحقاق طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بتوفير سكن مناسب للأسر الأولى بالرعاية.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ نسب تنفيذ مشروعات (سكن كريم، تبطين الترع، توصيل الغاز، إدخال مياه الشرب والصرف الصحى، توصيل الكهرباء، الرصف، الاتصالات، الصحة، التضامن الاجتماعى والطب البيطرى ) هذا إلى جانب إنشاء مجمع متكامل للخدمات يشمل (التضامن، البريد، السجل المدنى، مركز تكنولوجى، الوحدة المحلية، الوحدة الزراعية ).

وفيما يخص التمكين الاقتصادى، فقد أكد المحافظ على ضرورة التواصل مع أصحاب المشروعات وتشجيعهم لإنشاء مشاريع وورش صناعية تعمل على دعم المواطن اقتصاديًا فى القريتين، هذا إلى جانب استمرار القوافل (الطبية، الاجتماعية، الرياضية والتعليمية) لتغطية جانب التنمية البشرية إلى جانب الأعمال السابقة.

يُذْكَر أن محافظة الغربية تقوم بتنفيذ 1563 مشروعا داخل 54 قرية و88 تابع بمركز زفتى بتكلفة 4.5 مليار جنيه لخدمة 599 ألف نسمة.