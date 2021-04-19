محافظ الشرقية يعلن عن تشغيل أول مينى باص لذوى الهمم بمدينة الزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن إنطلاق أول مينى باص يجوب شوارع مدينة الزقازيق لنقل وتوصيل ذوى الهمم كخدمة مميزة تليق بهم حيث تُعد هذه الحافلة طفره غير مسبوقة تشهدها شوارع المدينة.

أوضح المحافظ أن الفكرة جاءت إهتماماً وتقديراً للمواطنين من ذوى الهمم باعتبارهم شركاء أساسيين بالمجتمع ولهم كل الحقوق والواجبات، ومن هنا جاء الترتيب والإتفاق مع الحملة الميكانيكية بالمحافظة لتصنيع هذا النوع من السيارات إلى أن جاءت اللحظة الحاسمه لترتسم الفرحة والبهجة على وجوه وداخل نفوس وقلوب المواطنين من متحدى الإعاقة وأصحاب القدرات الخاصة.

واحتفالاً باللحظة الأولى لإطلاق هذا المشروع بمحافظة الشرقية، قام الدكتور ممدوح غراب بتفقد المينى باص المجهز لذوى الهمم والذى تم تصنيعه بمعرفة الحملة الميكانيكية بالمحافظة والذى يتسع لـ 6 مقاعد (كراسى متحركة) بالإضافة الى 4 كراسى ثابته.

وأشار المحافظ إلى أنه تيسيراً على المواطنين تم وضع أرقام تليفونات السائق (01098528063 – 01229101692) على المينى باص لسهولة التواصل معه لنقل المواطنين من وإلى الأماكن التى يرغبون فى الذهاب والإياب منها وإليها.

كما تعرف المحافظ على طريقة صعود وهبوط الكرسى المتحرك إلى المينى باص ، مشيداً بتلك التجربة التى يتم تطبيقها لأول مرة بالمحافظة ليؤكد المحافظ أن الشرقية تولى إهتماما كبيراً بتوفير كافة أوجه الرعاية والدعم لذوى الهمم بالشكل الذى يضمن دمجهم فى المجتمع وتلبية كافة احتياجاتهم وتوفير وسائل انتقال امنه لهم داخل المدينة، مشيراً إلى أنه من المقرر تعميم تلك التجربة بباقى مراكز ومدن المحافظة .

رافق المحافظ سعد الفرماوى السكرتير العام والمهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية والمحاسب أحمد جابر المشرف العام على إدارة المركبات ووحدة الصيانة والخدمات ومنظومة الباص بالديوان العام.