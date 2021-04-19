محافظ الدقهلية يكرم بطل أفريقيا فى المصارعة الرومانى والمصنف الثانى عالميا

الدقهلية شريف الديب

كرم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اللاعب عبداللطيف محمد منيع بطل أفريقيا فى المصارعة الرومانى والمصنف رقم 2 عالميا والمؤهل لأولمبياد طوكيو 2021 ومنحه درع المحافظة تقديراً لنجاحه المشرف من داخل نادى دكرنس الرياضى .

والجدير بالذكر، أن اللاعب عبد اللطيف منيع من مواليد 1995 بمدينة دكرنس وقد خاض العديد من البطولات المحلية والدولية، وحصل فيها على المراكز الأولى، حيث خاض 6 بطولات محلية حصل فى جميعها على المركز الأول، وايضا خاض 35 بطولة دولية حصل فى معظمها على المركز الأول مما أهله للحصول علي المركز الثاني عالمياً طبقاً لتصنيف الاتحاد الدولى للمصارعة وتم منحه وسام الجمهورية من الدرجة الأولى من رئيس الجمهورية.

وأكد المحافظ أن الدقهلية دائماً يخرج منها العظماء فى شتى المجالات العلمية والدينية والفنية والرياضية الذين مثلوا مصر فى المحافل الدولية، موجها الشكر والتقدير لأسرة اللاعب عبداللطيف منيع ولكل الداعمين له حتى حقق هذا النجاح الذى شرف ليس الدقهلية فقط بل مصر كلها .

وفي نهاية الحفل قام علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بتقديم درع المديرية الي محافظ الدقهلية تقديراً لدعمه المستمر للرياضة والرياضيين بالدقهلية.