محافظ أسيوط يفتتح توسعات مدرستى نزة قرار الابتدائية وبنى رافع الإعدادية الثانوية

أسيوط فريق المحافظات

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جناح توسع بمدرسة نزة قرار العروبة الابتدائية بمركز منفلوط بتكلفة 5 مليون و400 ألف جنيه وجناح توسعة بمدرسة بنى رافع الإعدادية الثانوية بقرية بنى رافع بتكلفة 5 مليون و700 ألف جنيه.

وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومى وتنفيذًا لخطة المحافظة للتوسع فى إنشاء مدارس جديدة والقضاء على الكثافات بالمدارس ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتنفيذًا لاستراتيجية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة وبرامج تنمية الصعيد وخاصة فى قطاع التعليم.

رافقه خلال الجولة المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام منطقة الأبنية التعليمية بالمحافظة ومحمد عبدالمحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد النمر مدير عام التعليم الفنى بالمحافظة وعلاء خضراوى مدير إدارة الأمن بالمديرية وحسام مهران رئيس مركز ومدينة منفلوط.

وافتتح المحافظ جناح توسعة بمدرسة نزة قرار الإبتدائية بقرية نزة قرار العروبة التابعة لمركز منفلوط والتى تم انشائها بتكلفة 5 مليون و400 ألف جنيه بإجمالى عدد فصول 16 فصلًا دراسيًا بالإضافة إلى الفراغات التكميلية والمعامل وحجرات الأنشطة واستمع إلى شرح من مدير منطقة هيئة الأبنية التعليمية لمراحل التنفيذ بالمدرسة ونهو جميع العقبات أمام التنفيذ وفقًا لاشتراطات هيئة الابنية التعليمية.

كما قام المحافظ بإفتتاح جناح توسعة بمدرسة بنى رافع الإعدادية الثانوية التابعة لقرية بنى رافع بمركز منفلوط بتكلفة 5 مليون و700 ألف جنيه وتضم 22 فصل دراسى بالإضافة إلى الفراغات التكميلية والمعامل وحجرات الأنشطة وتفقد المحافظ ومرافقوه بعض الفصول الدراسية بالمدرسة.

وأوضح محافظ أسيوط أن خطة هيئة الابنية التعليمية فى إنشاء المدارس الجديدة بمبادرة حياة كريمة تضمنت إنشاء 16 مدرسة جديدة بعدد 198 فصل بتكلفة 706 مليون جنيه بتمويل من وزارة التنمية المحلية وتم استلامهم بالإضافة إلى استلام 21 مدرسة بإجمالى عدد فصول 335 فصل بتكلفة بلغت 112 مليون جنيه وذلك ضمن المرحلة الأولى للمبادرة لافتًا إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة شملت 30 مدرسة جديدة جار العمل بها بعدد 282 فصل وبتكلفة 135 مليون جنيه.

وأشاد محافظ أسيوط بجهود ودور منطقة هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة فى توريد 7 آلاف تختة مدرسية جديدة ضمن عمليات إحلال وتجديد الأثاث المدرسى للمدارس الأكثر احتياجًا بقرى المحافظة للمدارس التى تم استلامها ابتدائيًا للعام المالى 2020 / 2021 لافتًا إلى إنه تم وضع حجر أساس مدرسة 30 يونيو الرسمية لغات بمنطقة قلتة بحى غرب أسيوط والتى سيتم انشائها على مساحة 3400 متر بإجمالى 42 فصلًا دراسيًا وضع حجر أساس مدرسة التجاريين الرسمية لغات بمنطقة المعلمين الجديدة بحى غرب والتى سيتم انشائها على مساحة 4387 متر بإجمالى 56 فصل دراسى على أن تبدأ الدراسة بهما العام الدراسى القادم 2021 / 2022 لاستيعاب الاقبال المتزايد فى أعداد المتقدمين على المدارس التجريبية والخاصة تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.

كما افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط نفق مشاة الشيخ داوود الذى يربط بين شرق وغرب القوصية أسفل السكة الحديد بتكلفة إجمالية 18 مليون جنيه والذى يهدف إلى تحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام المرورى تسهيلاً على المواطنين وتيسير حركة الانتقال بين الناحيتين أسفل السكة الحديد ويساهم فى منع الإزدحام المرورى بالمنطقة كما قام بوضع حجر أساس كوبرى مشاة بقرية بنى يحيى وفقاً لخطة المحافظة للتوسع فى المشروعات الخدمية.

بدأ المحافظ زيارته لمركز القوصية بإفتتاح نفق مشاة الشيخ داوود لربط قرى الشرق بمدينة القوصية وتفقد النفق واستمع إلى شرح لأهمية النفق فى ربط القرى بمدينة القوصية أسفل السكة الحديد كما قام بوضع حجر أساس مشروع إنشاء كوبرى مشاة معدنى لخدمة قرية بنى يحيى قبلى ويمر أعلى ترعة الابراهيمية.

وأشار المحافظ إلى ضرورة تضافر وتكثيف كافة الجهود من جميع الأجهزة المعنية لضمان سرعة إنجاز الأعمال والإنتهاء من تنفيذ أعمال كوبرى المشاة فى أقرب وقت ممكن مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل هذه المشروعات والتطوير للخدمات فى القطاعات المختلفة بكافة ربوع المحافظة.

وقال المحافظ إنه يجرى تطوير ورفع كفاءة جميع مشروعات البنية الأساسية بالقرى الأكثر احتياجًا واختيار بعض القرى النموذجية وتعميم التجربة لتشمل باقى القرى والنجوع لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مشيرًا إلى متابعته المستمرة للمشروعات وتذليل كافة العقبات لسرعة نهو الأعمال بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة مسبقًا والتأكيد على أهمية تضافر الجهود ووضع خطة لادوار الجهات الشريكة والتعاون بين الوزارات والمديريات والإدارات الخدمية ورؤساء المراكز والأحياء ومؤسسات المجتمع المدنى فى هذا الشأن والعمل على تنفيذ هذه الخطة الطموحة لتكون قادرة على إحداث تغيير فعلى على أرض الواقع وتحقيق الأهداف المرجوة لافتًا إلى الدعم الذى توليه الدولة للنهوض بالقرى الأكثر احتياجاً بالمرحلة الأولى والثانية من المبادرة والتى تستهدف 90 قرية بالمرحلة الثانية بإعتمادات مالية قدرها 2.3 مليار جنيه لافتًا إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يجرى تنفيذها بعدد 60 قرية فى المرحلة الأولى وجارى العمل بمشروعات المرحلة الثانية بعدد 90 قرية من القرى الأكثر احتياجاً بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى والذى يستهدف 7 مراكز بالمحافظة لتحقيق التنمية الشاملة ورفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم خدمات لائقة وتوفير حياة كريمة لهم وذلك فى مجالات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والرصف والنظافة والتنسيق الحضارى ورفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية مع توفير فرص عمل للشباب.



محافظ أسيوط يفتتح توسع بمدرستي نزة قرار الابتدائية وبني رافع الإعدادية



نفق مشاة الشيخ داوود



محافظ أسيوط يفتتح نفق مشاة الشيخ داوود



محافظ أسيوط يضع حجر أساس كوبرى بني يحيي



محافظ أسيوط يفتتح توسع بمدرستي نزة قرار الابتدائية



محافظ أسيوط مع التلاميذ



محافظ أسيوط يفتتح توسع بمدرستي نزة قرار الابتدائية