محافظ أسيوط يضع حجر أساس مشروع صرف صحى قرية المندرة بمنفلوط

أسيوط فريق المحافظات

وضع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط حجر الأساس لمشروع صرف صحى قرى مركز منفلوط وذلك بقرية المندرة بتكلفة 778 مليون جنيه ؛ وذلك فى إطار المشروع القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية تنفيذاً لإستراتيجية ورؤية مصر 2030 و خطط التنمية المستدامة وبرامج تنمية الصعيد.

رافقه خلال الجولة المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام مساعد المحافظة ، والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط ، وحسام محمدين رئيس مركز ومدينة منفلوط ، المهندس ياسر محسوب مصطفى مدير فرع أسيوط شركة المقاولون العرب، والمهندس أسامة عثمان مدير مشروعات منفلوط ، وأحمد جابر مسئول العلاقات العامه شركة المقاولون العرب فرع اسيوط وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة ومسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة ، وبعض الشركات المنفذة للمشروعات.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل من المهندس المسئول عن المشروع والذى يتم تنفيذه بواسطة شركة المقاولون العرب وتحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب الصرف الصحى وذلك بتكلفة اجمالية 778 مليون جنيه حيث يضم المشروع تنفيذ أعمال شبكات انحدار وخطوط طرد ومحطات رفع مدنى و كهروميكانيكا لـ 14 قرية (الحواتكة ، المندرة قبلى ، بنى سند ، الجاولى ، سكرة ، بنى شعران ، عرب العمايم ، دمنهور ، بنى شقير ، كوم الشهيد ، السهريج ، المدور ، أم القصور ، جزيرة المعابدة).

وأوضح محافظ أسيوط أن تم البدء الفعلى فى تنفيذ شبكات الانحدار لـ 5 قرى (الحواتكة ، الجاولى ، سكرة ، كوم الشهيد ، المدور) على أن يتم نهو أعمال المشروع فى 30 يونيو 2022 ليخدم 203 ألف نسمة ويستفيد منه لتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن مشيداً بالمشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى والذى يستهدف إحداث تطوير شامل لكافة القطاعات الخدمية بالقرى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق تنمية حقيقية غير مسبوقة على أرض الواقع باستثمارات عملاقة خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

يذكر أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بإجمالى 149 قرية و 894 تابعا وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هى "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح" وسيتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" حيث أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.