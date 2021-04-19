اليوم السابع
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محافظة البحيرة تسدد رسوم 175 شخصا للتصالح فى مخالفات البناء بقيمة 1,5 مليون جنيه

الإثنين، 19 أبريل 2021 04:39 م
محافظة البحيرة تسدد رسوم 175 شخصا للتصالح فى مخالفات البناء بقيمة 1,5 مليون جنيه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تكثيف الجهود لتقديم كافة أوجة الدعم والرعاية للمواطنين وخاصة محدودى الدخل والأسر الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مضيفا انه وفقا لتوجيهات الدولة وسياستها الداعمة لكل ابنائها سيتم خلال الفترة المقبله اختيار عدد من المواطنين من غير القادرين الذين تقدموا خلال فترة التصالح فى مخالفات البناء والعمل على التيسير عليهم وسداد المستحقات عنهم.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بعدد 175 مواطنا من أبناء المحافظة وتسليمهم نموذج رقم 10 الذى يعد بمثابة ترخيص للمبنى المخالف والخاص بالتصالح فى بعض مخالفات البناء وذلك بعد قيام المحافظة بسداد الرسوم وقيمة التصالح الخاصة عنهم باجمالى مبلغ 1,5 مليون جنيه.

وأوضح اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة أن المحافظة جاءت فى طليعة المحافظات بإجمالى 282 ألف طلب تصالح تجاوزت قيمة الرسوم والمتحصلات الخاصة بها مليار و200 مليون جنيه.

 

 


تصالح مخالفات البناء

محافظة البحيرة

الاسر الأولى بالرعاية

محافظ البحيرة

مخالفات البناء

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