متحدث البترول لـ"لميس الحديدى": لدينا استراتيجية متعلقة بزيادة الاكتشافات

كتب أحمد عرفة

قال المهندس حمدى عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن هناك استراتيجية لدى وزارة البترول يجرى تنفيذها متعلقة بزيادة الاكتشافات الخاصة بالبترول والغاز، موضحا أن هناك مناطق لم تحدث فيها اكتشافات حتى الآن، خاصة في غرب المتوسط، مستطردا: حققنا نجاحات في شرق الأوسط وطرحنا اتفاقيات في البحر الأحمر، موضحا أن لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية مكونة من هيئة قطاع البترول ووزارة المالية، أجرت مراجعة وتقييم العوامل الخاصة بسعر الصرف وهى الآن في مرحلة التقييم النهائى وبمجرد الانتهاء من الدراسة التي تتم سيجرى تحديد الأسعار.



وأضاف المتحدث باسم وزارة البترول، في تصريحات لبرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، أن هناك شركات عالمية جاءت لأول مرة إلى مصر تعمل على مزيد من الاكتشافات، لافتا إلى أنه من خلال تلك الاكتشافات ندعم الاحتياطى البترولى سواء غاز أو بترول، ونسير في إطار مشروع قومى تكون مصر مركزا إقليميا للغاز والبترول.



واستطرد المتحدث باسم وزارة البترول: نستخدم البنية الأساسية بقوة ونتوسع في التعاون مع دول شرق المتوسط في إطار منتدى غاز المتوسط، موضحا أنه لا يتم الإعلان عن أى توقعات إلا بالحفر، وأن الاستثمارات مع بداية الحفر تزداد فالمياه العميقة في البحر المتوسط تتكلف 100 مليون دولار من أجل اكتشاف بئر غاز أو بترول.