اليوم السابع
Ads
الإثنين، 19 أبريل 2021 09:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

قذائف هاون تتسقاط على ثكنة عسكرية للجيش العراقي فى الأنبار

الإثنين، 19 أبريل 2021 09:00 ص
قذائف هاون تتسقاط على ثكنة عسكرية للجيش العراقي فى الأنبار قذائف هاون- أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بسقوط قذائف هاون على "ثكنة عسكرية" في هيت بمحافظة الانبار العراقية.
 
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عدداً من قذائف الهاون سقطت على ثكنة عسكرية تابعة للجيش العراقي ضمن منطقة سليجية في قضاء هيت"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
 
والسبت أصيب خمسة منتسبين جراء سقوط قذائف هاون على مقر تابع لقوات الحشد الشعبي، في محافظة كركوك، وقال مصدر إن "ستة قذائف هاون سقطت على مقر تابع لقوات الحشد الشعبي في داقوق بمحافظة كركوك".
 
وأشار المصدر ذاته إلى "وقوع ثلاث إصابات من قوات الجيش ومنتسبين اثنين من الحشد، جراء القصف".
 

قذائف هاون

ثكنة عسكرية

الأنبار

الجيش العراقي

العراق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الكاظمي: قواتنا المسلحة هي عماد الدولة ورمز العراق وهويته الوطنية

الإثنين، 19 أبريل 2021 02:00 ص

مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 6.. المخابرات المصرية تنجح فى معرفة اسم أمير التنظيم فى العراق.. أحمد عز يعود للقاهرة وهشام سليم يعدد أخطاءه أثناء مكوثه فى بغداد.. ويعاقبه في نهاية الحلقة بوقف العمل معه

الإثنين، 19 أبريل 2021 01:41 ص

حصاد أول 5 حلقات من مسلسل هجمة مرتدة.. يوضح ملفات وأمورا شائكة حدثت بالمنطقة بداية من 2007 في العراق وشرق أوروبا بطريقة مميزة وسرد سلس للأحداث.. ويقدم دراما حافلة بالتنوع من الأكشن للتراجيديا وخفة الظل

الأحد، 18 أبريل 2021 12:16 م

باختصار..أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12 ظهرا..استهداف مقر تابع للحشد الشعبى بالصواريخ شمالى العراق.. إسبانيا تفرض الحجر الصحى على القادمين من 12 دولة.. ألمانيا تنظم مراسم وطنية لتكريم ذكرى ضحايا كورونا

الأحد، 18 أبريل 2021 12:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة