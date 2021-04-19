قافلة طبية مجانية بمركز شباب أبو خروع فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

أعلن ديوان عام محافظة الإسماعيلية، عن انطلاق قافلة طبية مجانية اليوم وغدًا بمركز شباب أبو خروع بمركز ومدينة أبو صوير فى الإسماعيلية، من قبل مديرية الصحة والسكان بالمحافظة.

وقالت مديرية الصحة بالإسماعيلية، إن القافلة الطبية تضم 8 عيادات تخصصية، وهى، "باطنة، وأطفال، والجراحة، والنساء، وتنظيم الأسرة، والجلدية، والأسنان، والمسالك البولية"، بالإضافة إلى عيادات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، والمعامل "معمل الدم، ومعمل طفيليات" والتثقيف الصحى، الصيدلية بها أكثر من 75 صنف علاجى مجانى.