فنان بورسعيدى عن دوره كمساعد وزير الداخلية فى "الاختيار2": تفاصيل المسلسل دقيقة جدا

بورسعيد - محمد عزام

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، مع الفنان البورسعيدى محمد التفاهني، الذى قام بدور مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى فى مسلسل "الاختيار 2".

وأكد "التفاهني"، أن هذا المسلسل لم يكن عمل درامى ولكنه كان هو وزملائه وأبطال المسلسل فى مهمة حربية، مشيراً إلى أن الجميع كان فى حالة جدية تامة، حتى أنه شعر بمشهد الذهاب لفض اعتصام "رابعة" وكأنه يحدث بالفعل.

وأضاف الفنان البورسعيدى، أنه سعى لأن يكون ضمن المشاركين فى هذا العمل الوطني، حيث توجه إلى مكتب اختيار الممثلين ونجح أن يكون من بين فريق العمل مشاركاً بدور مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي.

وعن الكواليس، أشار إلى أن المخرج بيتر ميمي، كان دقيقاً جداً فى كل التفاصيل من إضاءة وديكور وغيرهما، هذا بالإضافة إلى أنه كان مصراً أن تكون المشاهد بموقعها الحقيقية التى تمت فيها.