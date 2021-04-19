فلاديمير بوتين يبحث مع جو بايدن محاولة الانقلاب فى بيلاروسيا

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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأمريكي جو بايدن، هاتفيًا، محاولة الانقلاب في بيلاروسيا، ويأتي ذلك عقب إعلان الجانبين البيلاروسي والروسي الكشف عن مجموعة تضم أمريكيا خططت لذلك.

وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات، وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية إن المباحثات بين بوتين وبايدن تناولت تطورات الأوضاع في بيلاروسيا.

من جهتها، نفت الولايات المتحدة، اتهامات الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بضلوع واشنطن في مخطط لاغتياله وتنفيذ انقلاب مسلح في البلاد.

وقال ناطق باسم الخارجية الأمريكية "إن أي تلميح حول وقوف الحكومة الأمريكية وراء، أو ضلوعها في محاولة لاغتيال لوكاشينكو هو قطعا غير صحيح".

وأضاف "أن الخارجية تابعت التقارير حول اعتقال مواطن أمريكي بيلاروسي في مينسك، وهي على استعداد لتقديم الدعم القنصلي المناسب له.

وأوضحت موسكو ومينسك أنهما أمس أوقفتا مجموعة خططت لتنفيذ انقلاب مسلح في بيلاروسيا واغتيال الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

وقال لوكاشينكو لإذاعة "أوه إن تي"، "لقد اعتقلنا مجموعة كشفت لنا كيف تم التخطيط للأمر برمته، واكتشفنا ضلوع استخبارات أجنبية، على الأرجح الاستخبارات المركزية الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي .. لقد كشفنا اعتزامهم القدوم إلى مينسك والشروع في محاولات اغتيال للرئيس وأبنائه بشكل فوري"، وعلق بقوله إن التخطيط لاغتيال رئيس دولة أخرى لا يتم دون تكليف من قيادة عليا".