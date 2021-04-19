غرفة عمليات بـ"التموين" لمتابعة توريد القمح المحلى من المزارعين

كتب مدحت وهبة

شكلت وزارة التموين والتجارة الداخلية غرفة عمليات لمتابعة توريد القمح المحلى من المزارعين والتأكد من استلام الأقماح طبقا للمواصفات المقررة، وأن يتم استلام القمح بسعر 725 جنيها للإردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراطًا، بزيادة 25 جنيهًا عن العام الماضى، وبواقع 715 جنيها للإردب درجة نظافة 23 قيراطًا، و705 جنيهات للأردب درجة نظافة 22.5 قيراطا، ويتم استلام توريد الاقماح بنقاط الاستلام بلجنه تحت رئاسة مديرية التموين وأربعة أعضاء آخرين هما عضو من هيئه سلامة الغذاء وعضو من الزراعة وأمين العهدة، بالإضافة إلى القبانى المسئول عن الموازين، كما جهزت الوزارة 450 موقعا تشمل الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة لاستقبال القمح المحلى هذا العام.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن اختيار نقاط التجميع لاستلام الأقماح جاء بأماكن الزراعات الكثيفة لتسهيل الأمر على المزارعين أثناء التوريد وعدم تحملهم تكاليف كثيرة للنقل، مشددًا على أنه لن يتم استلام أية إقماح بالشون الترابية، وانه سيتم سداد مستحقات " الموردين المزارعين " بعد 73 ساعه من التوريد.

وأوضح "المصيلحى" أن الطاقة التخزينية للقمح بالصوامع قد زادت إلى 3.4 مليون طن مع المشروع القومى للصوامع والذى تبناه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لإنشاء خمسين صومعة بعد أن كانت الطاقة التخزينية لا تتعدى 1.2 طن قمح منذ أن عرفت مصر الصوامع قبل عام 2014، وأن الاقماح التى سيتم استلامها فى الشون المطورة يتم نقلها تباعًا إلى الصوامع للحفاظ عليها من العوامل الجوية.