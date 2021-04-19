عقوبة انتهاك الحجر الصحى لكورونا فى أوروجواى تصل إلى السجن عامين

فاطمة شوقى

تقدم مجلس الشيوخ فى أوروجواى، بإصلاح قانون العقوبات لمعاقبة الأشخاص الذين لا يمتثلون للوائح الصحية وتنتهك الحجر الصحى المفروض فى البلاد، بالسجن لمدة تصل إلى عامين، وذلك فى خضم أزمة صحية عميقة، وهو أسوأ وقت مر بأوروجواى منذ بداية وباء كورونا.

وقالت صحيفة "باخينا 12" إنه يتم الترويج للمشروع التشريعي في وقت تشهد فيه البلاد التي يحكمها لاكالي بو زيادة حادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، والتي وصلت هذا الأسبوع إلى أكثر من 160 الف مع ما يقرب من 2000 حالة وفاة، بينما بلغ متوسط ​​عدد الوفيات في البلاد في آخر 14 يومًا 50 حالة وفاة يوميًا ، وبلغت ذروتها 79 حالة وفاة يوم الخميس الماضي، ويبلغ إجمالي إشغال أسرة العناية المركزة حاليًا 73 % .

المبادرة، التي تمت الموافقة عليها في اللجان والتي ستتم مناقشتها غدا الثلاثاء، تبرر الحد الأقصى للعقوبة "عندما يتم إعلان الحدث حالة طوارئ صحية".

أحد المروجين الرئيسيين لهذا الإجراء هو المدعي العام ، خورخي دياز ، الذي أثار في بداية الوباء الحاجة إلى تعديل جريمة الإضرار بالتدابير الصحية. والهدف هو تحويلها إلى "جريمة خطرة" لتمكين السلطة القضائية من توجيه اتهامات جنائية لكل من يخالف الحجر الصحي في إطار الطوارئ الصحية.

أعدت المجموعة الاستشارية العلمية الفخرية (GACH) ، التي تقدم المشورة للحكومة وأصبحت مرجعية للسكان، وثيقة تنصح بالإجراءات الجديدة، وقد رفضت السلطة التنفيذية العديد منها، تضمنت بعض توصياتها التعليق الكامل للاحتفالات الدينية والبطولات الرياضية الاحترافية، وإغلاق المطاعم والحانات. كما اقترح قيودًا أكبر على دخول البلاد ، التي أغلقت حدودها حاليًا لكنها تسمح باستثناءات.