طوكيو (أ ش أ)

طالبت حكومة اليابان السلطات فى ميانمار بالإفراج عن صحفى يابانى احتجزته قوات الأمن بمدينة يانجون الكبرى، وقال أمين مجلس الوزراء اليابانى كاتسونوبو كاتو - وفقا لقناة (إيه بى سى) الأمريكية، اليوم الاثنين، إن حكومة بلاده تطالب مبانمار بشرح تفاصيل القبض على الصحفى وتطالب بالإفراج عنه فى أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن السلطات اليابانية تقوم بأقصى جهدها لتوفير الحماية للمواطنين اليابانيين فى ميانمار.