ولم يعلن أمين مجلس الوزراء عن هوية الصحفى إلا أن وسائل إعلام يابانية أوردت أنه يدعى يوكى كيتازومى وتم القبض عليه بمنزله.

واحتجز الصحفى فى ميانمار لفترة وجيزة فى فبراير الماضى أثناء تغطيته التظاهرات الداعمة للديمقراطية فى أعقاب الانقلاب العسكرى فى البلاد.
 