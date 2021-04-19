اليوم السابع
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الإثنين، 19 أبريل 2021 02:24 م
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ضبط 250 طن تمور مجهول المصدر خلال حملة تموينية بأسواق بورسعيد

الإثنين، 19 أبريل 2021 01:16 م
ضبط 250 طن تمور مجهول المصدر خلال حملة تموينية بأسواق بورسعيد التمور المضبوطة بالحملة
بورسعيد - محمد فرج

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد ، برئاسة ناصر ثابت وكيل تموين بورسعيد، حملة تموينية بالأسواق للتأكد من سلامة السلع الغذائية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .

وأسفرت الحملة التموينية التى قادها خالد فهمى مدير إدارة الرقابة التموينية وإبراهيم الدهرى رئيس الرقابة وأشرف الداوودى وحسن عبد الله وياسر جمعة من كبار مفتشى الرقابة التموينية من ضبط 250 طن تمور بدون بيانات تفيد الصلاحية والإنتاج .

كما أكد خالد فهمى مدير الرقابة التموينية ببورسعيد ، بأن المضبوطات بدون أى فواتير تدل على مصدرها مخالفاً للقانون 281 لسنة 1994 الخاص بالغش التجارى وقمع التدليس والقرار 107 لسنة 1994 ، بشأن الإلتزام بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية 2613 والخاص بتحديد فترات الصلاحية إنتاجاً وإنتهاءً .

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم وإتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

 

 

 


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