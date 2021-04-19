اليوم السابع
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ضبط صاحب مخزن لحيازته مواد كيميائية تسبب رائحة كريهة بالبساتين ودار السلام

الإثنين، 19 أبريل 2021 03:48 م
ضبط صاحب مخزن لحيازته مواد كيميائية تسبب رائحة كريهة بالبساتين ودار السلام متهم - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على صاحب مخزن بعد انتشار رائحة كريهة بمنطقتى البساتين ودار السلام.

 

وقال مصدر أمنى أن الرائحة الكريهة التى شعر بها سكان منطقتى البساتين ودار السلام ليلة أمس ناتجة عن تفاعل مواد كيميائية داخل مخزن للخردة بمنطقة البساتين ، وتم مداهمة المخزن وعثر بداخلة على 12 صندوق مواد كيميائية.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بانتشار رائحة كريهة بمنطقتى البساتين ودار السلام ، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء، خشية وجود تسرب للغاز من المواسير المنتشرة بالمنطقتين وبالفحص تبين عدم وجود اى تسرب للغاز  وان سبب الرائحة مواد كيميائية داخل مخزن بمنطقة البساتين.

 

 


امن القاهرة

عمليات النجدة

تسرب غاز

اخبار الحوادث

البساتين

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