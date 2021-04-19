ضبط "حفتوره وخابور وأبو زرزور" بحوزتهم 12 طربة حشيش بالمنشاه سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، فرع سوهاج، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى من إلقاء القبض على "حفتوره وخابور، وأبو زرزور" لقيامهم بالإتجار بالمواد المخدرة عقب قيامهم بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهم، تخصص في عملية الإتجار بالمواد المخدرة، متخذين من دائرة مركز المنشاه مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى، حيث تم ضبطهم وبحوزتهم 12 طرب من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الأفيون.

جاءت الحملة، بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات.

ترجع الواقعة، عقب ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات،" فرع سوهاج" مفادها قيام 3 أشقياء بجلب كمية من مخدرى الحشيش والأفيون، تمهيدا لترويجها على راغبى الكيف بدائرة مركز المنشاه.

بعرض المعلومات على رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنهم متلبسين بالحرز والحيازة.

وأسفرت جهود ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات" فرع سوهاج" ، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج، من ضبط عاطل شهرته" حفتوره" يبلغ من العمر 45 سنة ويقيم بدائرة مركز المنشاه، والسابق اتهامه في 24 قضية أخرهم قضية أموال عامة، والمطلوب التنفيذ عليه في قضية قتل خطأ حبس سنه، وضبط عاطل أخر وشهرته " خابور" والسابق اتهامه في 12 قضية أخرهم قضية إتجار بالمواد المخدرة، وضبط عنصر ثالث وشهرته" أبو زرزور" والسابق اتهامه في 14 قضية أخرهم قضية مخدرات والمطلوب التنفيذ عليه في قضية تبديد.

حيث تم ضبطهم، حائزين لــ10 طرب لمخدر الحشيش ماركة بسكوته، و2 طربة مجزئه بإجمالى كيلو و200 جرام، وكمية من مخدر الأفيون، ومبلغ مالى 750 جنيه، و2 هاتف محمول، وتوك توك، وسيارة ربع نقل.

جاءت عملية الضبط، في كمين أعد لهما بجوار شادر الخضروات، دائرة المركز وبمواجهتهم بالمضبوطات، أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات الإتجار، والهواتف المحمولة للإتصال بالعملاء، والسيارة والتوك توك لنقل وترويج المواد المخدرة على عملائهم، تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.