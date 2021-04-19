ضبط تروسيكلات فى حملة على النباشين بحى غرب المنصورة

الدقهلية فريق المحافظات

قاد المحاسب محمد عبد الباقى رئيس حى غرب المنصورة اليوم الأثنين حملة موسعة بشوارع الحى، رافقه خلال الحملة محمد الغضبان مدير النظافة، وقد أستهدفت الحملة رفع تراكمات القمامة المتواجدة بشوارع الحى، والتصدى لظاهرة المباشرين والتى أصبحت تؤثر بالسلب على منظومة النظافة وتعرقل عملها، حيث تم مداهمة أماكن تواجد الفريزة والنباشين بشوارع الحى، ومصادرة عددا من التروسيكلات المحملة بكميات من الاجولة المليئة بنواتج الفرز، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاة المخالفين .

فيما أكد رئيس حى غرب المنصورة بأن الحملات مستمرة للقضاء على كافة أشكال التعديات والظواهر السلبية وعلى رأسها ظاهرة النباشين والفريزة نظرا لما تمثله من عقبة أمام منظومة النظافة، وتشويه الشكل الحضارى للمحافظة على ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وتكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية بضرورة المتابعة المستمرة على مدار اليوم لأعمال النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدى بكل الحزم لكافة اشكال التعديات والظواهر السلبية للحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة.