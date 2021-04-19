اليوم السابع
Ads
الإثنين، 19 أبريل 2021 06:32 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

صيام رمضان.. هل يعد تناول كوب من القهوة على السحور آمنا؟

الإثنين، 19 أبريل 2021 05:00 م
صيام رمضان.. هل يعد تناول كوب من القهوة على السحور آمنا؟ القهوة
ندي سليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تناول كوب القهوة من اهم أهداف الصائمين بعد وجبة الإفطار، لرغبتهم في الحصول على جرعات الكافيين التي يفتقدها الجسم طوال اليوم، وطبقا لتقرير نشر في موقع healthline،  فإنه لابد من اختيار الوقت المناسب لشرب القهوة، لأن شربها في الوقت الخطأ سيؤثر على جسمك لأن القهوة تحفز إفراز المعدة وحمض المعدة، وفي بعض الحالات ستسبب أيضًا الجفاف أثناء ساعات الصيام.
 
7777777
 
وأكد التقرير، ضرورة تجنب تناول القهوة عقب الإفطار وعند السحور أيضا، لأن شرب القهوة مباشرة بعد الإفطار يمكن أن يزيد بشكل كبير من حمض المعدة لدى الشخص، كما يعمل كوب القهوة المنشود كمحفز على إدرار للبول إذا تناولناه خلال وجبة السحور فى فترة قبل الفجر، مما يسبب الجفاف بسهولة، كما أن هذا الكوب من القهوة سيؤدي إلى تعطيل نمط نومك البيولوجي.
 
 
وأشار التقرير، إلى ضرورة تجنب تناول القهوة  في  منتصف الليل لأنها ستؤثر على نومك حيث تؤدى فى الغالب إلى زيادة احتمالية الأرق، لذا يبقي الخيار الأكثر أمانًا هو تناولها فى الفترة التى تقع بين بعد الإفطار ومنتصف الليل.
 
وأوضح التقرير، أن تناول 50-200 ملليجرام من الكافيين لا يؤثر سلبًا على جسم الإنسان فى المطلق، مؤكدا أن القهوة لها بعض الفوائد الصحية فهى تنشط الدورة الدموية كما أنها تحتوي على مواد مضادة للأكسدة تعمل علي إتلاف الخلايا السرطانية.

القهوة

القهوة والصيام

القهوة ورمضان

القهوة والسحور

صيام رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إزاى تتغلب على الجفاف خلال شهر رمضان.. تجنب الشاى والقهوة

الجمعة، 16 أبريل 2021 12:00 ص

اضطرابات القولون أشهر المشاكل الصحية برمضان.. اتمرن وقلل اللحوم الحمراء والقهوة

الخميس، 15 أبريل 2021 07:00 ص

صيام رمضان.. ما الوقت المناسب لتناول القهوة والشاى بعد وجبة الإفطار؟

الأربعاء، 14 أبريل 2021 06:00 م

دراسة: القهوة منزوعة الكافيين أكثر أمانا للخلايا العصبية فى الدماغ

الإثنين، 05 أبريل 2021 12:00 م

احذر.. تناول أكثر من 4 أكواب قهوة يوميًا يرفع ضغط الدم

الأحد، 04 أبريل 2021 07:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة