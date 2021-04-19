صيام رمضان.. هل يعد تناول كوب من القهوة على السحور آمنا؟

تناول كوب القهوة من اهم أهداف الصائمين بعد وجبة الإفطار، لرغبتهم في الحصول على جرعات الكافيين التي يفتقدها الجسم طوال اليوم، وطبقا لتقرير نشر في موقع healthline، فإنه لابد من اختيار الوقت المناسب لشرب القهوة، لأن شربها في الوقت الخطأ سيؤثر على جسمك لأن القهوة تحفز إفراز المعدة وحمض المعدة، وفي بعض الحالات ستسبب أيضًا الجفاف أثناء ساعات الصيام.
وأكد التقرير، ضرورة تجنب تناول القهوة عقب الإفطار وعند السحور أيضا، لأن شرب القهوة مباشرة بعد الإفطار يمكن أن يزيد بشكل كبير من حمض المعدة لدى الشخص، كما يعمل كوب القهوة المنشود كمحفز على إدرار للبول إذا تناولناه خلال وجبة السحور فى فترة قبل الفجر، مما يسبب الجفاف بسهولة، كما أن هذا الكوب من القهوة سيؤدي إلى تعطيل نمط نومك البيولوجي.
وأشار التقرير، إلى ضرورة تجنب تناول القهوة في منتصف الليل لأنها ستؤثر على نومك حيث تؤدى فى الغالب إلى زيادة احتمالية الأرق، لذا يبقي الخيار الأكثر أمانًا هو تناولها فى الفترة التى تقع بين بعد الإفطار ومنتصف الليل.
وأوضح التقرير، أن تناول 50-200 ملليجرام من الكافيين لا يؤثر سلبًا على جسم الإنسان فى المطلق، مؤكدا أن القهوة لها بعض الفوائد الصحية فهى تنشط الدورة الدموية كما أنها تحتوي على مواد مضادة للأكسدة تعمل علي إتلاف الخلايا السرطانية.
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