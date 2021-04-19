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صحة المنوفية: 4100 حالة تلقوا تطعيم لقاح كورونا وبحالة جيدة

الإثنين، 19 أبريل 2021 01:00 ص
صحة المنوفية: 4100 حالة تلقوا تطعيم لقاح كورونا وبحالة جيدة لقاح كورونا - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أعلن الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، عن قيام الطاقم الطبى المتواجد بمراكز لقاح كورونا الموجودة، بتطعيم ما يقرب من 4100 حالة من المستحقين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وهم "مستشفى حميات منوف، المركز الصحى بشبين الكوم، المركز الصحى بأشمون، ووحدة إسكان المستقبل بمركز السادات"حتى اليوم .

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع حددت المديرية الأعداد التى تلقت اللقاح منذ انطلاق الحملة، وحتى اليوم الثلاثاء 4 آلاف و100حالة فى المحافظة، تحت إشراف طبى كامل، وبعد شرح كل ما يخص اللقاح للمتقدم لأخذ التطعيم على أيدى أطباء متخصصين.

وأوضح وكيل الوزارة بأن العمل يسير بصورة منتظمة بالأربعة مراكز بالمحافظة، لحصول المواطنين على لقاح كورونا، وهم "مستشفى حميات منوف، المركز الصحى بشبين الكوم، المركز الصحى بأشمون، ووحدة إسكان المستقبل بمركز السادات"، مؤكدا أن الحالات التى تلقت اللقاح بحالة جيدة ويتم متابعتهم عن طريق الطب الوقائى بكل مركز ومدينة التى يقنط بها كل حالة .

وكانت قد خصصت المديرية 19 مكتبًا لتسجيل المواطنين الراغبين للتطعيم بلقاح فيروس كورونا، داخل المنشآت الطبية، حيث يتم توفير موظفين فى كل مستشفى أو وحدة صحية وجهاز كمبيوتر لتسهل عملية التسجيل للمواطنين على الموقع المخصص لتلقى رغبات المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.


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