شركة سانوفى مصر تحصل على موافقة الهيئة المصرية للدواء لتسجيل عقار " دوبيكسنت" Dupixent® (dupilumab)

تقرير خاص

• أول دواء بيولوجى لعلاج نوعين من الأمراض المزمنة: التهاب الجلد التأتبى والربو الشديد غير المتحكم فيه (النوع الثانى من الالتهابات) لدى البالغين والمراهقين من سن12 سنة فما فوق.

• مصر هى اول دولة فى إفريقيا تحصل على موافقة تسجيل دوبيكسنت لعلاج التهاب الجلد التأتبى والربو الشديد غير المتحكم فيه.

• دوبيكسنت تم إدراجه فى قائمة الأدوية المعتمدة فى مصر والتى تلبى الاحتياجات السريرية الضرورية.

حصلت شركة سانوفى مصر على موافقة الهيئة المصرية للدواء لتسجيل عقار جديد دوبيكسنت® (دوبيلوماب) للبالغين والمراهقين بعمر12 عامًا فما فوق. يقوم الدواء بعلاج نوعين من الأمراض المزمنة: التهاب الجلد التأتبى المتوسط إلى الشديد الذى لا يتم التحكم فيه والسيطرة عليه بالعلاجات الموضعية والغير مناسبة. وأيضًا الربو الشديد غير المتحكم فيه (النوع الثانى من الالتهابات).

وقال الدكتور أحمد حجازى – مدير عام Sanofi Genzyme فى مصر: "تمثل هذه الموافقة اليوم امل جديدا لبعض الأشخاص المصابين بالربو الشديد غير المتحكم فيه والتهاب الجلد التأتبى المتوسط إلى الشديد لدى البالغين والمراهقين".

وأوضح حجازى، أن غياب العلاج لمرضى التهاب الجلد التأتبى جعل العديد منهم والقائمين برعايتهم لا يتعاملون فقط مع المرض بل وايضا مع التأثير السلبى الذى يتركه على حياة المريض الاجتماعية والمهنية مما يمنعهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

وأضاف أنه لا يزال المرضى الذين يعانون من الربو الشديد غير المتحكم فيه بشكل كافٍ مع العلاج الحالى يعانون من صعوبة فى التنفس ويعانون من نوبات قد تهدد حياتهم. وقد يؤدى ويتسبسب هذا العبء اليومى عن عدم الانتظام فى الدراسة والعمل والانشطة الاجتماعية.