شاهد جمال الطبيعة بأودية وشواطئ الشلاتين جنوب البحر الأحمر فى 15 صورة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تقع مدينة الشلاتين، جنوب محافظة البحر الأحمر، وتعد بداية شمال مثلث حلايب وشلاتين، الذى يضم أكبر محمية فى الشرق الأوسط، وهى محمية جبل عليه الخلابة.

ووهب الله تلك الأودية والشواطئ، طبيعية خلابة تزورها فى أوقات معلومة طيور مهاجرة من جميع أنحاء العالم يختلف وصولها ما بين فصول السنة المختلفة، منها المهاجر من أوروبا إلى أفريقيا، ومنها العائد من أفريقيا إلى أوروبا.

كما تضم تلك الأودية نباتات فريدة ونادرة، وحيوانات برية رصدتها محميات البحر الأحمر في عمليات الرصد البيئى المختلفة، من بينها الغزال المصرى والماعز الجبلى ، وكان من بينها فى عام 2014 نمر جبلى نادر.

والأشجار والنباتات بهذه الأودية، تنبت عادة فى فصل الشتاء والربيع، وتكون بمثابة فرحة لمواطنى وسكان تلك المناطق، حيث تكون مصدر طعام لإبلهم وأغنامهم التى هى من أهم مصادر رزقهم فى تلك الصحراء.

يرصد "اليوم السابع"، مجموعة صور تكشف جمال الطبيعة الخلابة والصحراء الواسعة والخضرة والشواطئ، فى الأودية الجبلية التابعة لمدينة الشلاتين جنوب محافظة البحر الأحمر.



شاهد جمال الطبيعة بأودية وشواطئ الشلاتين (1)



شاهد جمال الطبيعة بأودية وشواطئ الشلاتين (2)



شاهد جمال الطبيعة بأودية وشواطئ الشلاتين (3)



شاهد جمال الطبيعة بأودية وشواطئ الشلاتين (4)



شاهد جمال الطبيعة بأودية وشواطئ الشلاتين (5)



شاهد جمال الطبيعة بأودية وشواطئ الشلاتين (6)



شاهد جمال الطبيعة بأودية وشواطئ الشلاتين (7)



شاهد جمال الطبيعة بأودية وشواطئ الشلاتين (8)



شاهد جمال الطبيعة بأودية وشواطئ الشلاتين (9)



شاهد جمال الطبيعة بأودية وشواطئ الشلاتين (10)



شاهد جمال الطبيعة بأودية وشواطئ الشلاتين (11)



شاهد جمال الطبيعة بأودية وشواطئ الشلاتين (12)



شاهد جمال الطبيعة بأودية وشواطئ الشلاتين (13)



شاهد جمال الطبيعة بأودية وشواطئ الشلاتين (14)