شاب يطعن "نجار مسلح" بالدقهلية بعدما اختلفا على أولوية المرور

الدقهلية - فريق المحافظات

قام شاب حاصل على بكالوريوس تجارة بطعن نجار مسلح بقرية المعصرة التابعة لمركز بلقاس ، بمحافظة الدقهلية بطعنه نافذة بالجانب الأيسر بالظهر ، وأخر قطعى بفروة الرأس بسبب الخلاف على أولوية المرور بين توك توك وسيارة .

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية ، بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة بلقاس من مستشفى بلقاس المركزى بوصول المدعو " ص م " 20 سنة ، نجار مسلح ، ومقيم قرية المعصرة دائرة مركز بلقاس مصابا بجرح شبه نافذ بالجانب الأيسر بالظهر، وآخر قطعى بفروة الرأس ، أدعاء تعدى من آخرين، وتم تحويله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لاستكمال العلاج اللازم .

وعلى الفور انتقل الرائد يوسف صبرى رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ ، وبالفحص وبسؤال المصاب، فى محضر الشرطة، اتهم المدعو " ع ع. أ " ، 25 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة ، ومقيم بذات القرية بالتعدى عليه بالضرب بآلة حادة «مطواة» بحوزته وإحداث إصابته.

وعلل المصاب الاعتداء عليه بحدوث مشادة كلامية بينهما على أولوية المرور بالطريق ، وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكنت مباحث بلقاس من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، وأضاف بقيامه بالتخلص من الأداة المستخدمة بإلقائها بأحد المجارى المائية ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5716 لسنة 2021 جنح مركز بلقاس، وجارى العرض على النيابة العامة .