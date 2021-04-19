سفارة روسيا بالقاهرة تعرب عن تعازيها لأسر ضحايا قطار طوخ

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أعربت سفارة روسيا بالقاهرة، عن خالص تعازيها لأسر ضحايا حادث قطار طوخ، متمنية الشفاء العاجل للمصابين والسلامة للجميع.

جاء ذلك في بيان للسفارة نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الاثنين.