اليوم السابع
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الإثنين، 19 أبريل 2021 06:09 م
خالد صلاح
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سفارة روسيا بالقاهرة تعرب عن تعازيها لأسر ضحايا قطار طوخ

الإثنين، 19 أبريل 2021 05:01 م
سفارة روسيا بالقاهرة تعرب عن تعازيها لأسر ضحايا قطار طوخ قطار طوخ - أرشيفية
أ ش أ

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أعربت سفارة روسيا بالقاهرة، عن خالص تعازيها لأسر ضحايا حادث قطار طوخ، متمنية الشفاء العاجل للمصابين والسلامة للجميع.
جاء ذلك في بيان للسفارة نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الاثنين.

قطار طوخ

روسيا

سفارة روسيا بالقاهرة

الحكومة الروسية

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