الرئيسية تقارير مصرية سفارة روسيا بالقاهرة تعرب عن تعازيها لأسر ضحايا قطار طوخ الإثنين، 19 أبريل 2021 05:01 م قطار طوخ - أرشيفية أ ش أ مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أعربت سفارة روسيا بالقاهرة، عن خالص تعازيها لأسر ضحايا حادث قطار طوخ، متمنية الشفاء العاجل للمصابين والسلامة للجميع. جاء ذلك في بيان للسفارة نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الاثنين. قطار طوخ روسيا سفارة روسيا بالقاهرة الحكومة الروسية مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة عمدة كفر الحصة بالقليوبية يحكى شهامة أهل البلد خلال حادث قطار طوخ.. فيديو الإثنين، 19 أبريل 2021 04:30 م مرور أول قطار من مكان حادث انقلاب قطار طوخ بعد إصلاح خط السكة الحديد.. فيديو الإثنين، 19 أبريل 2021 04:10 م النيابة تتحفظ على سائق قطار طوخ ومسئول برج سندنهور بالقليوبية الإثنين، 19 أبريل 2021 03:45 م الانتهاء من استبدال الخط القضبان القديم بآخر جديد بموقع حادث قطار طوخ..فيديو لايف الإثنين، 19 أبريل 2021 03:02 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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