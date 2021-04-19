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سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 19-4-2021

الإثنين، 19 أبريل 2021 01:04 م
سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 19-4-2021 دينار كويتى
كتبت : سماح حمدى

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تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 19-4-2021، أمام الجنيه المصرى، مسجلا استقرارا فى البنك الأهلى المصرى عند سعر 48.98 جنيه للشراء، 52.18 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 51.83 جنيه للشراء، 52.18 جنيه للبيع.
 
وفى سياق متصل استقر سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 19-4-2021، أمام الجنيه المصرى، في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك، مستقرا فى البنك الأهلي عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفي البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
 

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.83  جنيه للشراء.
 
52.18  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

48.98  جنيه للشراء.
 
52.14 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

48.98  جنيه للشراء.
 
52.11  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.84  جنيه للشراء.
 
52.17  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

49.01  جنيه للشراء.
 
52.24  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

49.1  جنيه للشراء.
 
52.17  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.45  جنيه للشراء.
 
52.17  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى اليوم

الدينار الكويتى

الدينار الكويتى اليوم

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