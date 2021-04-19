روسيا: نُقيم الخطوات الملموسة فى حوارنا مع واشنطن وليس التصريحات

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قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، "إن بلادها في الحوار مع الولايات المتحدة لن تُقيم بعد الآن التصريحات، ولكنها ستُقيم الخطوات والإجراءات الملموسة من طرف واشنطن.

وأضافت زاخاروفا في تصريح للقناة التليفزيونية الروسية الأولى اليوم الاثنين، " نحن نحلل بشكل واقعي للغاية ليس فقط التصريحات بقدر ما نحلل الخطوات الملموسة والإجراءات، التي يتخذها زملاؤنا الأمريكيون سيتم تقييم أفعالهم الملموسة وليس تصريحاتهم وكلماتهم، ولن يقوم أحد بتحليل الكلمات بعد الآن".