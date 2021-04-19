رئيس المكسيك يطالب بايدن بمنح تأشيرات لفلاحي أمريكا الوسطى لزراعة الأشجار

فاطمة شوقى

أكد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أنه خلال قمة تغير المناخ الأسبوع المقبل سيطلب من نظيره الأمريكي جو بايدن، أن تمنح الولايات المتحدة تأشيرات للعمل مع هؤلاء الذين يزرعون الأشجار في جنوب شرق المكسيك وأمريكا الوسطى.

وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إلى أنه خلال القمة الافتراضية حول المناخ التي يعقدها بايدن في 22 أبريل ، سيقترح لوبيز أورادور "تمديد برنامج Sembrando Vida إلى أمريكا الوسطى" ، وهو مشروع حكومته الذي يقدم المساعدة لمزارعي الجنوب الشرقي لزراعة الفاكهة والأشجار.

وقال الرئيس المكسيكى فى رسالة فيديو مسجلة من مزرعته الخاصة فى بالينكى تشياباس "بعد ثلاث سنوات وحصلت على زراعتك ، لديك بالفعل حقك التلقائي في الحصول على تأشيرة عمل لمدة ستة أشهر إلى الولايات المتحدة. وبعد ثلاث سنوات من حصولك على تأشيرة العمل ، مع حسن السلوك ، لديك بالفعل الحق في التقدم بطلب للحصول على الجنسية الأمريكية

دافع الرئيس ، الذي قدر أن ثلاثة ملايين هكتار يمكن زراعتها في ثلاث سنوات وإتاحة 1.3 مليون فرصة عمل في المكسيك وأمريكا الوسطى ، عن أن هذا البرنامج "يسمح للناس بعدم إجبارهم على الهجرة ويساعد البيئة".

بالإضافة إلى ذلك ، اقترح كحافز أن الفلاحين المكسيكيين وأمريكا الوسطى الذين التزموا بالخطة لمدة ثلاث سنوات يمكنهم التقدم للحصول على تأشيرة عمل مؤقتة في الولايات المتحدة ، وأولئك الذين كانوا في الولايات المتحدة لمدة ست سنوات يمكنهم الوصول إلى المواطنة في ذلك البلد، مضيفا "الأمر يتعلق بتدفق الهجرة ، وليس تطبيق تدابير قسرية. المهاجرون كائنات غير عادية والعالم استولى على المهاجرين ".

في الأسبوع الماضي ، كشفت الحكومة الأمريكية عن أرقام قياسية لاحتجاز المهاجرين على حدودها مع المكسيك ، مع أكثر من 172 ألفًا في شهر مارس ، بما في ذلك ما يقرب من 19 ألف قاصر ، وهو رقم قياسي تاريخي.

بينما أفادت المكسيك أنه تم تقديم 17.445 أجنبيًا إلى المعهد الوطني للهجرة في مارس ، وهو رقم أعلى بكثير من 6172 حالة في ديسمبر الماضي.

اعترف لوبيز أوبرادور بأن الهجرة التي تمر عبر المكسيك إلى الولايات المتحدة "فاضت" في مارس ، وقال إن "أسوأ شيء هو أن تجار البشر يقترحون أخذ الأطفال" ، وهو أمر "قاس وغير مرغوب فيه وحقير".

لهذا السبب ، دعا إلى "اتفاقية إقليمية بشأن الهجرة" تشمل كندا والولايات المتحدة والمكسيك وجواتيمالا والسلفادور وهندوراس.