رئيس أوكرانيا عن إنجازات ناسا بالمريخ: التكنولوجيا تفوز ونخطط لإطلاق قمر صناعي

كتب محمد شعلان

عبر رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، عن فخره بما حققه فريق ناسا من خلال أول رحلة لطائرة هليكوبتر في المريخ، وغرد زيلينسكي على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: " التكنولوجيا تفوز. مبروك لناسا أول رحلة لطائرة هليكوبتر المريخ، أنا فخور بأن الأوكراني Ihor Panchenko من بين مطوريها".



رئيس اوكرانيا على تويتر

وأضاف الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأن بلاده تقوم بتحديث تطورات مصمميها في العقود الماضية وتخطط الآن لإطلاق القمر الصناعي Sich-2-30.

وكانت قد أعلنت وكالة ناسا أنها أعادت تحديد موعد أول رحلة لطائرة هليكوبتر Ingenuity علي سطح المريخ إلى 19 أبريل، وشهدت المروحية التي تزن أربعة أرطال والتي وصلت إلى المريخ في 18 فبراير مع عربتها الجوالة الأم المثابرة، تأجيل أول رحلة لها عدة مرات، وكانت قد لامس سطح المريخ في 4 أبريل، وخضعت لاختبارات وعمليات سحب واجتازت أول اختبار لاستقلالها عن المثابرة وفقا لما نقله موقع the verege.

وكان من المقرر أن تقوم المركبة بالرحلة في 11 أبريل، لكن في نهاية الأسبوع الماضي قالت وكالة ناسا إن البيانات من اختبار الدوار عالي السرعة أظهرت أن تسلسل الاختبار انتهى مبكرًا، حيث حاول كمبيوتر Ingenuity التبديل من وضع ما قبل الرحلة إلى وضع الطيران وعانت المروحية "الإبداع" من خلل بسيط في البرامج.

وقرر المهندسون في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا تعديل وإعادة تثبيت برنامج Ingenuity للتحكم في الطيران، وهي عملية استغرقت عدة أيام.

وقالت ناسا الجمعة إن شركة Ingenuity قد أكملت اختبار الدوران بسرعة كاملة وأن قرارًا بشأن موعد الرحلة التالي كان وشيكًا، كانت المروحية الصغيرة تنتظر على سطح كوكب المريخ Jezero Crater حيث قام مهندسو ناسا باختبار وإعادة تثبيت برنامج الطيران.

في حين أن المروحية ليست هي التركيز الرئيسي لمهمة المثابرة على المريخ - والتي تتمثل في البحث عن علامات الحياة - يمكن أن توفر المروحية الصغيرة قفزة إلى الأمام في استكشاف الإنسان للمريخ والأجرام السماوية الأخرى.