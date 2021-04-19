دراسة أمريكية تؤكد: المتعافون من كورونا يحتاجون جرعة واحدة فقط من اللقاح

ندي سليم

كشفت دراسة حديثة صادرة عن كلية بيرلمان للطب بجامعة بنسلفانيا، عن أن الذين أصيبوا بعدوى سابقة لفيروس كورونا قد يحتاجون فقط إلى جرعة لقاح واحدة من ل قاحات كورونا ، طبقا لما نشره موقع ميديكال إكسبريس.





وقال الباحثون إن الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا لديهم استجابة قوية للأجسام المضادة بعد جرعة لقاحات كورونا الاولي، إلا أن فعالية الجرعة الثانية لانزال ضعيفة التأثير، حيث تبين أن هؤلاء المتعافين من الفيروس في حاجة لجرعة واحدة فقط من اللقاح لإنتاج استجابة كافية من الجسم المضاد.

وجد الفريق أن أولئك الذين لم يصابوا بـالفيروس التاجى يطلق عليهم COVID naïve، منا يعنى انهم لم يكن لديهم استجابة مناعية كاملة إلا بعد تلقي جرعة اللقاح الثاني ، مما يعزز أهمية استكمال الجرعتين الموصى بهما لتحقيق مستويات قوية من المناعة.

وركزت الدراسة على البيولوجيا المناعية الأساسية للقاحات mRNA ، والتي يمكن أن تساعد في تشكيل استراتيجيات اللقاح المستقبلية، وتحديد فعالية اللقاح على المدى القصير والطويل، من خلال تحليل خلايا الذاكرة ب"، حيث ينتج عن الاستجابة المناعية البشرية للقاحات والالتهابات نتيجتين رئيسيتين هما إنتاج الأجسام المضادة التي توفر مناعة سريعة وإنشاء خلايا الذاكرة B ، والتي تساعد في المناعة على المدى الطويل.

تمثل هذه الدراسة واحدة من أولى الدراسات التي كشفت عن اختلاف استجابات خلايا الذاكرة B بعد التطعيم لدى الأشخاص الذين عانوا سابقًا من العدوى ، مقارنةً بأولئك الذين لم يصابوا بالفيروس.

وتعد خلايا الذاكرة B مؤشرًا قويًا على استجابات الأجسام المضادة المستقبلية، ودراسة الحماية طويلة المدى والقدرة على الاستجابة للمتغيرات الجديدة للفيروس.

واستعادة الدراسة بعدد من المشاركين الذين تلقوا لقاح فايزر ولقاح موديرنا في النظام الصحي بجامعة بنسلفانيا، حيث تم جمع عينات الدم لإجراء تحاليل مناعية عميقة أربع مرات قبل وبعد جرعة اللقاح.

واشارت النتائج إلى أن جرعة لقاح واحدة فقط في الأفراد الذين تعافوا من الفيروس قد تكون كافية لتكوين استجابة مناعية قصوى، وتكوين الأجسام المضادة القوية واستجابات خلايا الذاكرة ب لمقاومة الفيروس.