اليوم السابع
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خطأك يعرضك للمخالفة.. كيف نظم مشروع قانون المرور الجديد حق فحص السائقين

الإثنين، 19 أبريل 2021 12:00 م
خطأك يعرضك للمخالفة.. كيف نظم مشروع قانون المرور الجديد حق فحص السائقين رجل المرور يفحص رخص سائق - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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وضع قانون المرور الجديد الذى لم يتم إقراره حتى الآن مجموعة من الإجراءات الصارمة، للتصدى للمخالفين ومتعاطي المواد المخدرة من قائدي السيارات. وتندرج تلك المخالفة تحت الشريحة الخامسة، ويتم خصم 5 نقاط من السائق، فى حالة ارتكاب مخالفة مرورية على الطريق وتوقيع غرامة مالية على قائد السيارة، من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو توقيع إحدى العقوبتين.
 
كما القانون أجاز لضباط المرور فحص حالات قائدى السيارات التجارية والنقل الثقيل، بذات الوسائل الفنية للكشف عن متعاطى المواد المخدرة والمسكرات، فإذا لم يمتثل لها لو كان قائد السيارة يسير بغير الرخص أو برخصة منتهية، أو لا تجيز قيادتها وجب على ضباط المرور دون الإخلال بتوقيع العقوبة عليه، وعرضه على النيابة المختصة لاتخاذ إجراءات التحقيق والفحص الفنى، التى تستلزمها ضرورة التحقيق، ويتم توقيع عقوبة عليه، لمنع تكرار تلك الأفعال للحد من الحوادث.
 
ويناقش قانون المرور الجديد داخل أروقة البرلمان، ويعرض على لجان من خبراء المرور والمجلس القومى للسلامة على الطرق وأساتذة طرق ومرور، حتى يتم الاستقرار على الشكل النهائى للقانون لإقراره فى مجلس النواب، وإصدار تشريع جديد لتعديل كل مواد القانون والذى يهدف إلى إلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور والحد من نزيف الدماء على الأسفلت.

مشروع قانون المرور الجديد

قانون المرور الجديد

تعاطى المخدرات

تعاطي السائقين المخدرات

متعاطي المواد المخدرة

المخالفات المرورية

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