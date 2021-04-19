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خروج 37 مصابا بحادث قطار طوخ من مستشفى بنها بعد تحسن حالتهم الصحية

الإثنين، 19 أبريل 2021 01:38 م
خروج 37 مصابا بحادث قطار طوخ من مستشفى بنها بعد تحسن حالتهم الصحية حادث قطار طوخ
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعي، خروج أكثر من 37 حالة من مستشفى بنها الجامعي من مصابي قطار طوخ بعد تماثلهم للشفاء، مشيرا إلى أن المستشفى به كافة المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى أن بنك الدم ممتلئ وكل الطاقم الطبي يبذل قصارى جهده لتقديم الرعاية الصحية .

وكان الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، أعلن أنه تم استقبال 65 حالة ما بين بسيطة ومتوسطة وحرجة لمصابى حادث قطار طوخ، موضحا أن مستشفيات بنها الجامعية قدمت الخدمات الطبية لجميع المصابين في الوقت المناسب، وخرج حوالى 20 حالة، وكانت معظم الحالات كدمات وسحجات، وباقي المصابين يتم تقديم الخدمات العلاجية لهم، كما سيتم إجراء جراحتين خطيرتين، مؤكدا أن المستشفى لم تستقبل أي وفيات.

فيما أكد الدكتور عمرو الدخاخنى، المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، أن حالة المصابين في حادث قطار طوخ مستقرة، مضيفا أن هناك عددا كبيرا من المواطنين توجهوا للمستشفى للتبرع بالدم وتقديم المساعدة للمصابين ، موضحا أن كلا من وزراء الصحة والتعليم العالى والتضامن الاجتماعى للاطمئنان على المصابين .

وأضاف الدخاخنى، أن المستشفى قامت بتقديم كافة الخدمات الطبية للمصابين، موضحا أن المصابين حاليا تحت الملاحظة ويتم المرور عليهم بصفة دورية ، ويتم عمل تقارير لرفعها ، لوزير التعليم العالى ، موضحا أن من تتحسن حالته يتم خروجه فورا من المستشفى .

كان اليوم السابع قد نشر أمس بيانا عن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، استقبال 65 حالة ما بين بسيطة ومتوسطة وحرجة لمصابى حادث قطار طوخ، موضحا أن مستشفيات بنها الجامعية قدمت الخدمات الطبية لجميع المصابين في الوقت المناسب، وخرج حوالى 20 حالة، وكانت معظم الحالات كدمات وسحجات، وباقي المصابين يتم تقديم الخدمات العلاجية لهم، كما سيتم إجراء جراحتين خطيرتين، مؤكدا أن المستشفى لم تستقبل أي وفيات.

 

 


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