حملة لإزالة الإعلانات غير المرخصة والعشوائية بمركز الشهداء بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية ، حملة مكبرة بنطاق المركز بالتنسيق مع شرطة المرافق والمرور والكهرباء ، لإزالة جميع الإعلانات المخالفة والغير مرخصة والمنتهية ترخيصها فى التوقيتات المحددة بشارع بور سعيد .

وأسفرت الحملة عن إزالة (30) يافطة من على واجهات المحلات التجارية وعيادات الأطباء لعدم قيامهم بالترخيص .

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، بإزالة الإعلانات المخالفة والغير مرخصة بنطاق المحافظة ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتطبيق القانون على الجميع دون إستثناءات حفاظاً على حقوق الدولة .

هذا وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ، وتم إزالة الإعلانات ، وسيتم إستمرار عمل اللجنة المشكلة لحين التأكد من إزالة جميع الإعلانات المخالفة بنطاق المحافظة .

من جانبة شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون على جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء التصدى لتلك الظاهرة وإزالة جميع التعديات والمخالفات فوراً ، مؤكدا تطبيق القانون على الجميع دون أى إستثناءات ، موضحاً إستمرار عمل اللجنة للقضاء على الإعلانات المخالفة والعشوائية حفاظاً على حقوق الدولة والمظهر الحضارى للمحافظة .