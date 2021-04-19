حصاد القمح.. فلاحو الإسماعيلية يجنون سنابل الذهب الأصفر.. فيديو لايف

الإسماعيلية – السيد فلاح

أجرى "اليوم السابع"، بث مباشر من حقول القمح بمحافظة الإسماعيلية، بعد بدء موسم حصاد القمح، حيث تزينت الحقول والأراضى بقرى المحافظة باللون الذهبى، وقت حصاد القمح، ويتواجد الفلاحون وسط الزراعات، مما يعطى صورة تثير البهجة والسعادة ليست للفلاح فقط ولكن لكل المصريين، لبدء استقبال الصوامع والشون للذهب الأصفر، وتصل المساحة المنزرعة هذا العام بالمحافظة، إلى 44 فدانًا.

وقال الدكتور السيد خليل وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، إن المساحة المنزرعة قمح بمدينة القنطرة شرق تبلغ 19 ألف فدان، وهي أكبر مساحة مزروعة بالقمح على مستوى المحافظة، ويليها مدينة التل الكبير 15 ألف فدان، وبقية المساحة موزعة على مركز الإسماعيلية ومدينة القصاصين وفايد والقنطرة غرب.

أضاف وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، أن مديرية الزراعة بالتنسيق مع التموين وبنك الائتمان الزراعي استعدوا لاستقبال توريد محصول القمح لهذا العام من خلال تجهيز الصوامع بأحدث الوسائل التكنولوجية، حفاظًا على جودة المحصول أثناء فترة التخزين، مشيرًا إلى أن الإسماعيلية لديها صوامع أبوصوير وهى أحدث صوامع تم تجهيزها هذا العام تستوعب 60 ألف طن، بالإضافة إلى صوامع المنطقة الصناعية وتستوعب 36 ألف طن، وهناك صوامع البنك تستوعب 30 ألف طن، ليصل الإجمالي إلى 126 ألف طن، وتصل المساحة هذا العام 44 ألف فدان، ونستهدف توريد 90 ألف طن.

وقال عادل إبراهيم فضل الله المغربى، صاحب حقل، إن ‏التبكير في زراعة القمح يساهم في تقليل الأضرار والأمراض التي يتعرض لها القمح لذلك انصح المزارعين بزراعة القمح في وقت مبكر من موعده قليلًا، مشيرًا إلى أن موسم حصاد القمح هو من أسعد اللحظات بالنسبة للفلاح والمزارع لانه يجني ثمار ما زرعوا وما جهوده طوال شهور الزراعة.

‏وأكد عادل، أنه عقب حصاد القمح يتم بيع الأردب بـ 725 جنيها للتجار والذي يقوموا بتوريده إلى صوامع الغلال، مشيرًا إلى أن عامل الطقس والارتفاع النسبي في درجة الحرارة ‏يعد أمر جيد بالنسبة للمزارع أثناء الحصاد لأنه في حالة تساقط أمطار أو وجود انخفاض في درجة الحرارة يصعب من عملية الحصاد.



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