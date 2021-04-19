حبس عاطل 4 أيام بتهمة حيازة مخدر الهايدرو فى النزهة

قررت نيابة النزهة، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيق، ضبط بحوزته مخدر "الهايدرو" أثناء قيادته سيارة مبلغ بسرقتها فى منطقة النزهة.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة، لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة النزهة، تمكنت من ضبط (شخص، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة "له معلومات جنائية") حال استقلاله سيارة، وبحوزته (كمية من مخدر الهايدرو).

بالكشف الفنى على السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها، وبمواجهته أقر بشرائه السيارة من أحد الأشخاص بمنطقة الحرفيين بدائرة قسم شرطة السلام أول "جارى تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه"، وعلمه بأنها متحصلات واقعة سرقة، وأضاف بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.