حبس عاطل لسرقته مشغولات ذهبية من داخل شقة في مصر القديمة

كتب سليم على

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لسرقته مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية بأسلوب كسر الباب فى مصر القديمة، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة (كمية كبيرة من العملات والمشغولات الذهبية والفضية- مبلغ مالى - ساعة) من داخلها.

انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين وجود آثار عنف بباب الشقة وبعثرة بمحتوياتها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل، مقيم بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة "له معلومات جنائية")، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته (مفك حديدى- سلاح أبيض "مطواة").

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب "كسر الباب" باستخدام المفك المضبوط بحوزته، وحيازته للسلاح الأبيض بقصد الدفاع، وتم بإرشاده ضبط المشغولات الذهبية المُستولى عليها وكذا ضبط مبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة بمسكنه، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه، كما تم بإرشاده ضبط بعض المسروقات أقر بأنها من متحصلات واقعة سرقة أُخرى "جارى التوصل لمالكهم"، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.