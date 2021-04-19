جمارك مطار القاهرة تضبط تهريب كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية

تمكنت رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة، برئاسة عبد العظيم حمادة مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم127لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط شركة النيل للطيران رقم NP192 القادمة من مطار صبيحة التركى، اشتبه أحمد سيد الصغير رئيس قسم اللجنة الجمركية فى راكب مصرى حاول استغلال الزحام الشديد للخروج من صالة الوصول، وتم سؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم وضرائب جمركية فأجاب بالنفى.

وبالعرض على محمد حفظى نائب مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من أحمد سامى مأمور الجمرك تحت إشراف محمود سليمان ومصطفى دولة مديرى إدارة الحركة بتفتيش حقائبه فتبين وجود 658 عبوة من الأدوية البشرية مستلزمات والدعامات والمستلزمات الطبية مخبأة بين طيات الملابس داخل الحقائب الخاصة به.

قرر عبد العظيم حمادة مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى للراكب تحت رقم 13 لسنه 2021 بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.