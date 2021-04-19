اليوم السابع
Ads
الإثنين، 19 أبريل 2021 05:44 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

جمارك مطار القاهرة تضبط تهريب كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية

الإثنين، 19 أبريل 2021 04:48 م
جمارك مطار القاهرة تضبط تهريب كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية رجال الجمارك والمضبوطات
كتب محمود عبد الغنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة، برئاسة عبد العظيم حمادة مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم127لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط شركة النيل للطيران رقم NP192 القادمة من مطار صبيحة التركى، اشتبه أحمد سيد الصغير رئيس قسم اللجنة الجمركية فى راكب مصرى حاول استغلال الزحام الشديد للخروج من صالة الوصول، وتم سؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم وضرائب جمركية فأجاب بالنفى.

وبالعرض على محمد حفظى نائب مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من أحمد سامى مأمور الجمرك تحت إشراف محمود سليمان ومصطفى دولة مديرى إدارة الحركة بتفتيش حقائبه فتبين وجود 658 عبوة من الأدوية البشرية مستلزمات والدعامات والمستلزمات الطبية مخبأة بين طيات الملابس داخل الحقائب الخاصة به.

قرر عبد العظيم حمادة مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى للراكب تحت رقم 13 لسنه 2021 بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

image_6483441 (1)

 


مطار القاهرة

اخبار المطار

وزارة الطيران

جمارك المطار

ضبط جمركي

تهريب ادوية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

‫‬ جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب عدد من الأقراص المخدرة والأسلحة البيضاء

السبت، 17 أبريل 2021 09:41 م

جمارك المطار تضبط محاولتي تهريب كمية من المشغولات الذهبية وأقراص مخدرة

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 12:23 ص

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب أقراص مخدرة

الجمعة، 09 أبريل 2021 02:35 م

جمارك مطار القاهرة تضبط راكب حاول تهريب مشغولات ذهبية

الجمعة، 02 أبريل 2021 02:24 م

جمارك المطار تحبط محاولتى تهريب كمية من الهواتف المحمولة ومستحضرات تجميل

الخميس، 01 أبريل 2021 12:45 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة