جمارك أرقين تضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل

كتب: أحمد يعقوب

تمكن رجال الجمارك، باللجنة الثانية بمنفذ ارقين، برئاسة حمدى محمد مكى مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية مستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.

وبناءا على مذكرة معلومات من الرائد أحمد ضياء رئيس وحدة البحث الجنائي، والنقيب بيتر هاني هاني رئيس وحده المفرقعات وعبدالفتاح عبده عبدالفتاح مسئول الأمن الجمركي، مفادها اعتزام "ا . ف.ع" سودانية الجنسية، تهريب كمية من مستحضرات التجميل في الأتوبيسات القادمة من الخرطوم .

وبالعرض علي حمدى محمد مكى مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من ممدوح محمود ومحمود عابد ومحمود رفعت ومحمود رشدى مأمورى الجمرك لتفتيش الأمتعة الشخصية للراكبة، فتبين وجود 290 قطعة مسكرة ايسنس وفلو مورور و 1360 قطعة روج شفايف وعدد ٣٥٠ قطعة قلم تحديد بونجور، مخبأة داخل أمتعتها الشخصية.

وقرر أحمد جعفر مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٢ لسنة ٢٠٢١، وحرره محمود مختار وتم إحالته للنيابة العامة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحه الجمارك، وأحمد عبد الغنى رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر، والمنطقة الجنوبية، وأشرف زيتون مدير عام الخدمات الأمنية بالمنطقة الوسطى والجنوبية بتشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.