جدعنة القليوبية.. أول لقاء مع سيدة "صينية الفطار" لإطعام مصابى قطار طوخ.. فيديو

القليوبية- إبراهيم سالم

قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا مع السيدة التى تم تداول صورتها أمس أثناء حملها صينية الطعام لتقديمها للمصابين فى حادث قطار بنها.

هنية طه أحمد إمام

وقالت "هنية طه أحمد إمام" عاملة نظافة، ومقيمة بقرية كفر الحصة مركز بنها، إنها كانت عائدة من عملها الساعة 2 ظهر أمس، فسمعت من الأهالى انقلاب قطار عند قرية سندنهور، وتوجهت بسرعة وتعاونت مع أهالى سندنهور فى مساعدة المصابين، ثم توجهت لمنزلها وجهزت ما قدرت عليه من الطعام وضعته على صينية، وتوجهت به إلى مصابى القطار وأهاليهم، مضيفة: "شعرت أنهم أبدى من أسرتى لأنهم فى مصاب كبير".

وتابعت: كانت قمة فرحتى لما المتواجدين بموقع الحادث تناولوا من طعامى، مشيرة أن العديد من أهالى قرية الحصة فعلوا ما فعلت وكانوا فى موقع الحادث لقرب قريتهم من الحادث، ونجلها الطالب فى كلية التمريض، لم يبخل بمجهوده حيث سارع فى إسعاف المصابين، وأدى دوره على أتم وجه، وكذلك شقيقها الأكبر ترك ورشته ومكان عمله، توجه لموقع الحادث، فضلا عن قيام سيدات وأطفال القرية بنقل المياه لإنقاذ المصابين.

وأردفت: أنها فوجئت أثناء تأدية صلاة القيام أمس، برد فعل واسع من الأهالى على ما قامت به وتقديم الطعام للمصابين، وتداول صورتها وهى تحمل وجبات الإفطار.

وكانت محطة سكة حديد طوخ فى محافظة القليوبية، شهدت خروج قطار 949 القاهرة المنصورة عن القضبان، قرب المحطة، أمر المستشار النائب العام حمادة الصاوي، بتشكيل غرفة عمليات بالمكتب الفنى للنائب العام لمتابعة التحقيقات، التى تباشرها نيابة استئناف طنطا فى حادث قطار طوخ، بينما أعلنت وزارة الصحة، عن وفاة 11 شخصًا وإصابة 98 آخرين فى حادث القطار (القاهرة - المنصورة).

ويتابع النائب العام، مجريات التحقيق بدقة على مدار الساعة، مُشددًا على ضرورة توصل التحقيقات إلى تحديد المسؤولين عن هذا الحادث، سواء كانت مسؤولياتهم مباشرة أو مسؤوليات غير مباشرة؛ ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل هؤلاء المتسببين فى الحادث أيًا من كانوا، وتهيب النيابة العامة بكافة الجهات الالتزام بعدم التصريح بأى معلومات عن أسباب وقوع الحادث وملابساته، حتى انتهاء تحقيقات النيابة العامة وإعلانها عما أسفرت عنه.