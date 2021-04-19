اليوم السابع
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الإثنين، 19 أبريل 2021 08:30 م
خالد صلاح
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تونس تشدد على أهمية دور المنظمات الإقليمية في صون الأمن والسلم الدوليين

الإثنين، 19 أبريل 2021 08:00 م
تونس تشدد على أهمية دور المنظمات الإقليمية في صون الأمن والسلم الدوليين الرئيس التونسي قيس سعيّد
أ ش أ

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أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، أهمية دور المنظمات الإقليمية في صون الأمن والسلم الدوليين وفض النزاعات على المستوى الإقليمي، وفقا لما ينص عليه البند الثامن من ميثاق منظمة الأمم المتحدة.
 
جاء ذلك في إطار جلسة الحوار رفيع المستوى لمجلس الأمن، المنعقدة اليوم الاثنين حول موضوع "التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية في مجالات تعزيز بناء الثقة والحوار لتسوية النزاعات والوقاية منها"، التي ترأسها رئيس فيتنام بمناسبة ترأس بلاده لمجلس الأمن الشهر الحالي.
 
وأشار الجرندي - بمناسبة مشاركته في هذه الجلسة - إلى أن تونس، من منطلق التزامها بخدمة الأمن والسلم الدوليين وحرصها الثابت على معالجة القضايا المطروحة في العالم، لا سيما تلك التي تواجه البلدان العربية والافريقية، تولي أهمية خاصة للتشاور والتفاعل بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، باعتبارهما أهم الفاعلين الإقليميين والأكثر قدرة على فهم خصوصيات وتعقيدات المنطقتين ومتطلبات التعامل مع أوضاعهما.
 

تونس

المنظمات الإقليمية

الامن والسلم الدولي

اخبار تونس

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